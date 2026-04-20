O feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21), é um convite para aproveitar Piracicaba com mais calma e explorar as opções de cultura e turismo disponíveis. Mesmo com parte dos espaços culturais fechados, a cidade oferece atrações que combinam lazer, natureza e experiências acessíveis ao longo de todo o dia.
Com programação concentrada em ambientes abertos e iniciativas especiais, o destaque fica para eventos gratuitos, exposições e os tradicionais passeios na região da Rua do Porto, que seguem como ponto de encontro de moradores e visitantes.
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Roteiros culturais na cidade
O grande destaque do feriado é a apresentação da banda Souela, que sobe ao palco do Engenho Central às 16h. Com mais de dez anos de trajetória, o grupo se consolidou como uma das principais referências femininas da música no interior paulista, trazendo um repertório que mistura MPB, soul e influências africanas e latinas.
O show gratuito integra o projeto Bem-Vindo e promete transformar o espaço às margens do rio Piracicaba em um cenário vibrante, com música ao vivo, food trucks e um clima perfeito para curtir o entardecer. A presença de palco marcante e a proposta artística da banda tornam a apresentação um dos momentos mais aguardados do dia.
Outra opção cultural é a exposição “Aterra”, do Imaflora, em cartaz no Sesc Piracicaba. A mostra propõe uma reflexão sobre meio ambiente, identidade e produção sustentável, reunindo histórias e imagens que conectam pessoas e território. No feriado, a unidade funciona das 9h15 às 18h15 (e a exposição fica disponível das 13h30 às 17h45), permitindo incluir a visita no roteiro com tranquilidade.
Também seguem abertos o Museu da Água, das 9h às 17h, oferecendo um passeio que combina aprendizado e contato com a natureza em um ambiente agradável e ao ar livre, e o Museu Prudente de Moraes, das 10h às 14h, que convida o público a mergulhar na história da cidade e do Brasil em um espaço histórico cheio de significado.
Passeios para aproveitar o dia
O Zoológico Municipal de Piracicaba funciona das 9h às 16h e é uma ótima opção para começar o dia, principalmente para famílias. Ao lado, o Paraíso das Crianças segue aberto até as 20h, ampliando as possibilidades de lazer no mesmo roteiro.
A Rua do Porto concentra diversas atrações ao longo do feriado. O passeio de barco acontece das 9h às 18h, enquanto o pedalinho e o trenzinho turístico operam das 10h às 18h. A Feira de Artesanato funciona das 10h às 17h, assim como a Casa do Artesão no Engenho Central, e o complexo gastronômico atende das 10h30 às 17h.
Os parques públicos também são boas alternativas para quem quer aproveitar o clima do feriado: o Parque da Rua do Porto abre das 6h às 21h30, o Parque do Piracicamirim e o Parque do Monte Líbano das 6h às 21h, e o Engenho Central segue aberto das 6h às 22h. Com tantas opções, o feriado de Tiradentes se desenha como uma oportunidade perfeita para curtir Piracicaba ao ar livre, com cultura, música e boas experiências.