Com programação concentrada em ambientes abertos e iniciativas especiais, o destaque fica para eventos gratuitos, exposições e os tradicionais passeios na região da Rua do Porto, que seguem como ponto de encontro de moradores e visitantes.

O feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21), é um convite para aproveitar Piracicaba com mais calma e explorar as opções de cultura e turismo disponíveis. Mesmo com parte dos espaços culturais fechados, a cidade oferece atrações que combinam lazer, natureza e experiências acessíveis ao longo de todo o dia.

O grande destaque do feriado é a apresentação da banda Souela, que sobe ao palco do Engenho Central às 16h. Com mais de dez anos de trajetória, o grupo se consolidou como uma das principais referências femininas da música no interior paulista, trazendo um repertório que mistura MPB, soul e influências africanas e latinas.

O show gratuito integra o projeto Bem-Vindo e promete transformar o espaço às margens do rio Piracicaba em um cenário vibrante, com música ao vivo, food trucks e um clima perfeito para curtir o entardecer. A presença de palco marcante e a proposta artística da banda tornam a apresentação um dos momentos mais aguardados do dia.

Outra opção cultural é a exposição “Aterra”, do Imaflora, em cartaz no Sesc Piracicaba. A mostra propõe uma reflexão sobre meio ambiente, identidade e produção sustentável, reunindo histórias e imagens que conectam pessoas e território. No feriado, a unidade funciona das 9h15 às 18h15 (e a exposição fica disponível das 13h30 às 17h45), permitindo incluir a visita no roteiro com tranquilidade.