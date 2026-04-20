A escolha diária, portanto, vai além dos números. Fatores como custo, preferência alimentar, objetivos físicos — como emagrecimento ou ganho de massa — e condições de saúde influenciam diretamente no que vai ao prato. Pessoas com colesterol elevado, por exemplo, podem priorizar cortes mais magros e preparos com menos gordura, enquanto quem precisa de mais ferro pode encontrar na carne vermelha uma aliada importante.

Na prática, não existe um “vencedor absoluto” quando o assunto é proteína. Especialistas em nutrição costumam indicar a alternância entre diferentes fontes ao longo da semana como a estratégia mais eficiente para garantir um bom aporte de nutrientes. Carne bovina magra, frango, ovos, peixes e até leguminosas entram nesse rodízio, contribuindo não apenas para a manutenção da massa muscular, mas também para o funcionamento adequado do organismo.

Se a comparação for direta por quantidade, o peito de frango sem pele aparece levemente à frente, com cerca de 30 a 32 gramas de proteína a cada 100 gramas. A carne bovina magra vem logo atrás, variando entre 26 e 31 gramas na mesma porção. Já o ovo, apesar de ser referência em qualidade nutricional, apresenta menor densidade: são cerca de 12 gramas a cada 100 gramas, ou aproximadamente 6 gramas por unidade.

Apesar disso, as diferenças entre carne e frango são pequenas e podem mudar conforme o corte e o preparo. O frango costuma ser mais associado a dietas com menor teor de gordura, enquanto a carne bovina se destaca pela alta concentração de nutrientes essenciais.

Muito além da proteína: o que cada um entrega

A carne bovina magra ganha destaque pelo ferro de alta absorção, além de zinco e vitamina B12 — nutrientes essenciais para a formação do sangue e o funcionamento do sistema nervoso. Por isso, costuma ser recomendada em fases de maior demanda nutricional.