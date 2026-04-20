O que começou como um movimento de resistência em defesa da antiga Fábrica Boyes agora ganha forma institucional. Neste sábado (25), Piracicaba recebe a Assembleia Geral de Constituição do Coletivo Beira-Rio, iniciativa liderada pelo Movimento Salve a Boyes e aberta à participação de toda a população interessada no futuro urbano da cidade.
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Um movimento que ganhou força
Criado em agosto de 2023, o Salve a Boyes surgiu como resposta às ameaças ao conjunto histórico da fábrica e à paisagem da orla do Rio Piracicaba. Com o tempo, a mobilização cresceu e passou a reunir profissionais de diferentes áreas, como arquitetura, urbanismo, meio ambiente, cultura e educação, além de moradores engajados.
A atuação do grupo se destacou pela organização de debates públicos, participação em audiências e produção de materiais técnicos que ajudaram a ampliar a discussão sobre os impactos da verticalização na região. Entre os avanços conquistados, está a abertura do processo de estudo de tombamento estadual de parte do complexo, reconhecendo sua importância histórica, cultural e paisagística.
Coletivo nasce com novos objetivos
A criação do Coletivo Beira-Rio representa um passo além: a formalização de uma associação civil sem fins lucrativos, com maior capacidade de articulação e incidência nas decisões sobre o território.
A proposta é atuar na defesa do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Piracicaba, promover a preservação integrada da orla do rio e incentivar o uso público e sustentável dos espaços urbanos. O coletivo também pretende produzir conhecimento técnico, propor alternativas de requalificação e fortalecer a participação cidadã nas políticas urbanas.
A assembleia será um momento decisivo para consolidar essa nova etapa, reunindo diferentes vozes em torno de um objetivo comum: pensar e construir uma cidade mais equilibrada, democrática e conectada com sua própria história.
Serviço
Assembleia Geral de Constituição do Coletivo Beira-Rio
- Local: Rua Luiz de Queiroz, 473 – Centro –
- Data: Sábado, 25 de abril de 2026
- Horário: 10h (1ª convocação) | 10h30 (2ª convocação)