Criado em agosto de 2023, o Salve a Boyes surgiu como resposta às ameaças ao conjunto histórico da fábrica e à paisagem da orla do Rio Piracicaba. Com o tempo, a mobilização cresceu e passou a reunir profissionais de diferentes áreas, como arquitetura, urbanismo, meio ambiente, cultura e educação, além de moradores engajados.

O que começou como um movimento de resistência em defesa da antiga Fábrica Boyes agora ganha forma institucional. Neste sábado (25), Piracicaba recebe a Assembleia Geral de Constituição do Coletivo Beira-Rio, iniciativa liderada pelo Movimento Salve a Boyes e aberta à participação de toda a população interessada no futuro urbano da cidade.

A atuação do grupo se destacou pela organização de debates públicos, participação em audiências e produção de materiais técnicos que ajudaram a ampliar a discussão sobre os impactos da verticalização na região. Entre os avanços conquistados, está a abertura do processo de estudo de tombamento estadual de parte do complexo, reconhecendo sua importância histórica, cultural e paisagística.

Coletivo nasce com novos objetivos

A criação do Coletivo Beira-Rio representa um passo além: a formalização de uma associação civil sem fins lucrativos, com maior capacidade de articulação e incidência nas decisões sobre o território.

A proposta é atuar na defesa do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Piracicaba, promover a preservação integrada da orla do rio e incentivar o uso público e sustentável dos espaços urbanos. O coletivo também pretende produzir conhecimento técnico, propor alternativas de requalificação e fortalecer a participação cidadã nas políticas urbanas.