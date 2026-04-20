Acordar repetidamente por volta das 3h da manhã, horário cercado por crenças e mistérios populares, pode até causar estranhamento, mas a explicação costuma ser bem mais simples do que parece. Na maioria das vezes, o que acontece é apenas o corpo seguindo seu próprio ritmo biológico.

O sono não acontece de forma contínua ao longo da noite. Ele é dividido em ciclos que duram cerca de 90 a 110 minutos e se repetem várias vezes até o amanhecer. Ao final de cada ciclo, o organismo entra em um estágio mais leve, o que aumenta as chances de pequenos despertares — muitas vezes imperceptíveis. Nas primeiras horas da manhã, esse processo se intensifica, já que o corpo começa a se preparar para acordar.

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Entre o mito e a biologia