Acordar repetidamente por volta das 3h da manhã, horário cercado por crenças e mistérios populares, pode até causar estranhamento, mas a explicação costuma ser bem mais simples do que parece. Na maioria das vezes, o que acontece é apenas o corpo seguindo seu próprio ritmo biológico.
O sono não acontece de forma contínua ao longo da noite. Ele é dividido em ciclos que duram cerca de 90 a 110 minutos e se repetem várias vezes até o amanhecer. Ao final de cada ciclo, o organismo entra em um estágio mais leve, o que aumenta as chances de pequenos despertares — muitas vezes imperceptíveis. Nas primeiras horas da manhã, esse processo se intensifica, já que o corpo começa a se preparar para acordar.
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Entre o mito e a biologia
A ideia de que 3h da manhã seria a “hora do mal” tem raízes culturais, mas o que realmente ocorre nesse período é uma mudança natural no organismo. Nesse horário, os níveis de cortisol — hormônio ligado ao estado de alerta — começam a subir gradualmente, facilitando o despertar.
Quando há estresse envolvido, esse despertar pode se prolongar. Sem as distrações do dia, pensamentos ganham força na madrugada e podem desencadear um ciclo de preocupação que dificulta voltar a dormir. Esse padrão, quando frequente, pode evoluir para quadros de insônia.
Hábitos que sabotam o sono
Além dos fatores biológicos, o estilo de vida tem papel direto nesses despertares. O consumo de cafeína horas antes de dormir, ingestão de álcool à noite, uso de telas, horários irregulares e até um ambiente desconfortável podem deixar o sono mais leve e fragmentado.
Pequenas mudanças ajudam a reverter esse cenário. Manter uma rotina de horários, reduzir estímulos antes de dormir e criar um ambiente propício ao descanso são medidas que favorecem um sono mais contínuo. Evitar olhar o relógio durante a madrugada também pode reduzir a ansiedade.
Quando o despertar acontece e o sono não volta, levantar por alguns minutos e fazer algo relaxante pode ser mais eficaz do que permanecer na cama. A estratégia ajuda o cérebro a não associar o quarto a um estado de vigília.
No fim das contas, acordar às 3h da manhã não é, por si só, um problema — nem um sinal sobrenatural. Entender como o corpo funciona e ajustar a rotina pode ser o suficiente para transformar noites interrompidas em um descanso mais tranquilo.