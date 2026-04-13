A liberação será feita em duas parcelas e segue o calendário regular de pagamentos mensais, considerando o valor do benefício e o número final do cartão (sem o dígito verificador). Ao todo, mais de 35 milhões de pessoas devem ser contempladas, movimentando cerca de R$ 78,2 bilhões na economia.

O pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social já está em andamento, com depósitos programados entre 24 de abril e 8 de junho. A consulta aos valores pode ser feita desde já pelo site ou aplicativo Meu INSS, que disponibiliza o extrato detalhado aos segurados.

A antecipação do abono anual, que tradicionalmente ocorre no segundo semestre, foi mantida em 2026 como estratégia para estimular a economia. A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo. Já os beneficiários com renda acima do piso terão os valores liberados entre 4 e 8 de maio.

A segunda parcela segue na sequência: de 25 de maio a 8 de junho para quem ganha até um salário mínimo, e de 1º a 8 de junho para os demais. O cronograma acompanha o calendário oficial do INSS, o que exige atenção ao número final do benefício para identificar a data exata do depósito.

Como consultar e quem tem direito

A consulta ao valor do 13º pode ser feita de forma simples pelo Meu INSS. Após acessar com CPF e senha, basta selecionar a opção “Extrato de Pagamento” e baixar o documento completo. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.