O pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social já está em andamento, com depósitos programados entre 24 de abril e 8 de junho. A consulta aos valores pode ser feita desde já pelo site ou aplicativo Meu INSS, que disponibiliza o extrato detalhado aos segurados.
A liberação será feita em duas parcelas e segue o calendário regular de pagamentos mensais, considerando o valor do benefício e o número final do cartão (sem o dígito verificador). Ao todo, mais de 35 milhões de pessoas devem ser contempladas, movimentando cerca de R$ 78,2 bilhões na economia.
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Calendário antecipado movimenta bilhões
A antecipação do abono anual, que tradicionalmente ocorre no segundo semestre, foi mantida em 2026 como estratégia para estimular a economia. A primeira parcela será paga entre 24 de abril e 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo. Já os beneficiários com renda acima do piso terão os valores liberados entre 4 e 8 de maio.
A segunda parcela segue na sequência: de 25 de maio a 8 de junho para quem ganha até um salário mínimo, e de 1º a 8 de junho para os demais. O cronograma acompanha o calendário oficial do INSS, o que exige atenção ao número final do benefício para identificar a data exata do depósito.
Como consultar e quem tem direito
A consulta ao valor do 13º pode ser feita de forma simples pelo Meu INSS. Após acessar com CPF e senha, basta selecionar a opção “Extrato de Pagamento” e baixar o documento completo. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Têm direito ao benefício segurados que receberam, ao longo de 2026, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão. Por outro lado, ficam de fora os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia, já que esses não incluem o pagamento do abono anual.
Para saber o dia exato do crédito, é essencial verificar o penúltimo número do benefício, que determina a ordem de pagamento dentro do calendário.