A mulher que morreu atropelada na madrugada deste domingo (19) na Rodovia Anhanguera, foi oficialmente identificada como Karina Alves Rosa, de 43 anos. A confirmação veio após trabalho da Polícia Civil.
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Karina morava em Limeira, na região de Piracicaba, e estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo companheiro, quando o veículo parou no acostamento do Km 139, sentido interior, para usar o banheiro.
De acordo com o boletim de ocorrência, ela desceu da moto e foi atingida por outros veículos.
Família prestou depoimento
Parentes de Karina foram ouvidos na delegacia e informaram que ela havia saído com o companheiro na noite de sábado (18). O corpo foi liberado pelo IML no início da tarde e o velório deve ocorrer ainda hoje em Limeira. Amigos próximos lamentaram a perda nas redes sociais e destacaram que Karina era muito querida.
Investigação continua
O condutor da moto, também de 43 anos, prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Técnico-Científica fez perícia no local e o laudo deve apontar a dinâmica exata do atropelamento.
A Polícia Rodoviária reforça que o acostamento só deve ser usado em caso de pane ou emergência do veículo. Paradas para outras finalidades expõem ocupantes a risco alto, especialmente em rodovias de pista rápida como a Anhanguera.