21 de abril de 2026
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MORTE NA PISTA

Identificada mulher morta ao descer de moto para usar banheiro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp e redes sociais
Karina Alves Rosa, tinha 43 anos e estava na moto com o companheiro.
Karina Alves Rosa, tinha 43 anos e estava na moto com o companheiro.

  A mulher que morreu atropelada na madrugada deste domingo (19) na Rodovia Anhanguera, foi oficialmente identificada como Karina Alves Rosa, de 43 anos. A confirmação veio após trabalho da Polícia Civil.

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 Karina morava em Limeira, na região de Piracicaba, e estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo companheiro, quando o veículo parou no acostamento do Km 139, sentido interior, para usar o banheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela desceu da moto e foi atingida por outros veículos.

 Família prestou depoimento

Parentes de Karina foram ouvidos na delegacia e informaram que ela havia saído com o companheiro na noite de sábado (18). O corpo foi liberado pelo IML no início da tarde e o velório deve ocorrer ainda hoje em Limeira. Amigos próximos lamentaram a perda nas redes sociais e destacaram que Karina era muito querida.

Investigação continua

O condutor da moto, também de 43 anos, prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Técnico-Científica fez perícia no local e o laudo deve apontar a dinâmica exata do atropelamento.

A Polícia Rodoviária reforça que o acostamento só deve ser usado em caso de pane ou emergência do veículo. Paradas para outras finalidades expõem ocupantes a risco alto, especialmente em rodovias de pista rápida como a Anhanguera.

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