A mulher que morreu atropelada na madrugada deste domingo (19) na Rodovia Anhanguera, foi oficialmente identificada como Karina Alves Rosa, de 43 anos. A confirmação veio após trabalho da Polícia Civil.

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Karina morava em Limeira, na região de Piracicaba, e estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo companheiro, quando o veículo parou no acostamento do Km 139, sentido interior, para usar o banheiro.