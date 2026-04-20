As inscrições já estão abertas para quem deseja participar do “SESI em Movimento”, iniciativa gratuita do SESI-SP que convida a população a sair do sedentarismo com uma programação acessível e dinâmica. Para garantir vaga, é necessário escolher a unidade desejada e reservar antecipadamente. Em Piracicaba, o evento será realizado no Espaço Aberto SESI, localizado na Avenida Luiz Ralph Benatti, 600, na Vila Industrial, das 9h às 14h, neste sábado (25) - clique aqui para reservar seu ingresso.

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Movimento que começa pelo acesso

A proposta do evento parte de uma ideia simples: tornar a prática de atividade física mais próxima da rotina das pessoas. Diante do crescimento do sedentarismo e do aumento de doenças crônicas, iniciativas como essa ganham relevância ao estimular hábitos saudáveis de forma leve e inclusiva.