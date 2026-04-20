As inscrições já estão abertas para quem deseja participar do “SESI em Movimento”, iniciativa gratuita do SESI-SP que convida a população a sair do sedentarismo com uma programação acessível e dinâmica. Para garantir vaga, é necessário escolher a unidade desejada e reservar antecipadamente. Em Piracicaba, o evento será realizado no Espaço Aberto SESI, localizado na Avenida Luiz Ralph Benatti, 600, na Vila Industrial, das 9h às 14h, neste sábado (25) - clique aqui para reservar seu ingresso.
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Movimento que começa pelo acesso
A proposta do evento parte de uma ideia simples: tornar a prática de atividade física mais próxima da rotina das pessoas. Diante do crescimento do sedentarismo e do aumento de doenças crônicas, iniciativas como essa ganham relevância ao estimular hábitos saudáveis de forma leve e inclusiva.
Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que mais de 20% dos adultos no mundo são fisicamente inativos, o que contribui diretamente para problemas como doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Nesse cenário, ações de incentivo ao movimento se consolidam como estratégia importante de saúde pública.
Programação para mexer o corpo todo
Durante o evento, os Centros de Atividades (CATs) do SESI-SP se transformam em espaços de vivência esportiva, com atividades orientadas por profissionais qualificados e pensadas para diferentes níveis de condicionamento.
O público poderá participar de aulas abertas, como treinamento funcional, alongamento, mobilidade, ritmos e circuitos aeróbicos. Também estão previstas caminhadas e corridas organizadas, além de práticas esportivas como futebol, vôlei, basquete, beach tennis e pickleball.
A iniciativa é voltada para adolescentes a partir de 12 anos e adultos de todas as idades, reforçando a ideia de que nunca é tarde para começar a se movimentar e investir na qualidade de vida.