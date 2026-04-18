Um ginecologista está no centro de uma investigação que expõe um possível padrão de violência dentro de um consultório médico, em Goiânia. Marcelo Arantes Silva é acusado por pelo menos 12 mulheres de cometer abusos sexuais durante atendimentos clínicos — um número que, segundo a polícia, pode ser ainda maior.

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De acordo com as denúncias, as vítimas procuraram o profissional em busca de cuidado médico, mas relataram ter sido submetidas a situações de abuso enquanto estavam em posição de vulnerabilidade. Os depoimentos apontam semelhanças: durante as consultas, o médico teria trancado a porta do consultório e restringido a liberdade das pacientes antes de cometer os crimes.