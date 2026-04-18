19 de abril de 2026
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TERROR NA CONSULTA

Ginecologista é investigado por abusar sexualmente de pacientes

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Mais de 10 mulheres acusaram o médico ginecologista.
Mais de 10 mulheres acusaram o médico ginecologista.

  Um ginecologista está no centro de uma investigação que expõe um possível padrão de violência dentro de um consultório médico, em Goiânia. Marcelo Arantes Silva é acusado por pelo menos 12 mulheres de cometer abusos sexuais durante atendimentos clínicos — um número que, segundo a polícia, pode ser ainda maior.

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De acordo com as denúncias, as vítimas procuraram o profissional em busca de cuidado médico, mas relataram ter sido submetidas a situações de abuso enquanto estavam em posição de vulnerabilidade. Os depoimentos apontam semelhanças: durante as consultas, o médico teria trancado a porta do consultório e restringido a liberdade das pacientes antes de cometer os crimes.

A investigação indica que os episódios não são recentes. O primeiro caso relatado teria ocorrido em 2017, enquanto o mais recente foi registrado em janeiro deste ano. Para a Polícia Civil, a repetição do comportamento sugere um padrão, levando os investigadores a tratar o suspeito como um possível agressor recorrente.

Apesar da gravidade das acusações, a Justiça negou o pedido de prisão preventiva. Como alternativa, foram determinadas medidas cautelares, incluindo a proibição de deixar a cidade, de manter contato com as vítimas e a suspensão do exercício profissional.

As denúncias ganharam força após as primeiras vítimas decidirem falar. Desde então, novos relatos surgiram, ampliando o alcance do caso. A expectativa das autoridades é de que a visibilidade encoraje outras possíveis vítimas a se manifestarem.

A Polícia Civil continua recebendo denúncias e reforça o apelo para que possíveis vítimas procurem as autoridades.

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