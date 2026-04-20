A concessionária Eixo SP informou que as obras na Rodovia Luiz de Queiroz atingiram 75% de execução. Segundo a empresa, o cronograma foi revisto e a entrega foi antecipada para o fim de junho deste ano. O prazo inicial previa conclusão em setembro de 2026.

As intervenções incluem a construção de dois viadutos no trecho que passa pelos bairros Santa Terezinha e Parque Residencial Monte Rey, no município de Piracicaba. As estruturas fazem parte de um conjunto de obras voltadas à reorganização do tráfego e à adequação do sistema viário local.

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