A concessionária Eixo SP informou que as obras na Rodovia Luiz de Queiroz atingiram 75% de execução. Segundo a empresa, o cronograma foi revisto e a entrega foi antecipada para o fim de junho deste ano. O prazo inicial previa conclusão em setembro de 2026.
As intervenções incluem a construção de dois viadutos no trecho que passa pelos bairros Santa Terezinha e Parque Residencial Monte Rey, no município de Piracicaba. As estruturas fazem parte de um conjunto de obras voltadas à reorganização do tráfego e à adequação do sistema viário local.
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Além dos viadutos, o projeto prevê a readequação das vias marginais e das alças de acesso à rodovia, com mudanças na circulação e nos pontos de entrada e saída. Também está prevista a implantação de calçadas para pedestres e pontos de ônibus ao longo do trecho em obras.
Com a implantação dos dispositivos, a proposta é eliminar cruzamentos em nível existentes e alterar a dinâmica de circulação, reduzindo retenções registradas em horários de maior movimento. A concessionária informou que as intervenções seguem o planejamento estabelecido para o trecho.
O investimento estimado pela empresa para a execução das obras é de cerca de R$ 30 milhões. Segundo a concessionária, a antecipação do cronograma está relacionada ao avanço das etapas já concluídas.
As obras integram o conjunto de melhorias previstas no contrato de concessão da rodovia, que inclui intervenções em diferentes pontos ao longo da Rodovia Luiz de Queiroz. Durante a execução, o trecho segue com alterações no tráfego, com orientações sendo realizadas por sinalização no local.