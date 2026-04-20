Para quem deseja aproveitar o feriado de Tiradentes com música às margens do rio Piracicaba, o Engenho Central recebe a banda Souela nesta terça-feira, 21/04, às 16h. A apresentação gratuita acontece no palco do projeto Bem-Vindo, montado ao lado da passarela Pênsil, e integra a programação da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Além da atração musical, o público contará com opções de food trucks.
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Com mais de dez anos de trajetória, a Souela se destaca como um dos principais nomes femininos da música no interior paulista, levando ao público releituras e composições autorais que transitam pela MPB, soul e influências africanas e latinas.
Formada em 2014, em Limeira, a banda acumula trabalhos como o EP Alma de Mulher (2019) e Sem Medo do Amanhã (2020), além do single Nada Será Como Antes (2022) e do recente Minha Pele Preta (2024). O grupo também lançou o EP Nossa Voz e o álbum visual Nossa Pele, com produção musical de Mônica Agena, que já acompanhou nomes da música brasileira, como Natiruts, Emicida e Manu Gavassi.
Ao longo da carreira, a Souela conquistou seis prêmios em festivais de Limeira, além de reconhecimentos institucionais, como moções e menções honrosas outorgadas pelas Câmaras Municipais em Piracicaba e Limeira.
SERVIÇO – Apresentação da banda Souela. Terça-feira, 21/04, às 16h, no Engenho Central, no palco do projeto Bem-Vindo (av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende). Entrada gratuita.