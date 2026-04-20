O fluxo de visitantes em shopping centers no Brasil registrou queda desde 2019. De acordo com dados do setor, a circulação de pessoas recuou 6,2% no período. As vendas, quando considerados os valores ajustados pela inflação, tiveram redução de 25%.

Em 2025, o número mensal de visitas voltou a apresentar retração, marcando a primeira queda desde a retomada das atividades após o período de restrições sanitárias.

No mesmo intervalo, o comércio eletrônico ampliou participação no mercado. Em 2025, o faturamento do setor online chegou a R$ 235,5 bilhões, superando os R$ 200,9 bilhões registrados pelos shoppings. Desde 2019, as vendas digitais cresceram 88% em termos reais.