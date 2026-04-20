21 de abril de 2026
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CRISE NOS SHOPPINGS?

Shoppings perdem público e vendas caem no Brasil; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
As vendas, quando considerados os valores ajustados pela inflação, tiveram redução de 25%
As vendas, quando considerados os valores ajustados pela inflação, tiveram redução de 25%

O fluxo de visitantes em shopping centers no Brasil registrou queda desde 2019. De acordo com dados do setor, a circulação de pessoas recuou 6,2% no período. As vendas, quando considerados os valores ajustados pela inflação, tiveram redução de 25%.

Em 2025, o número mensal de visitas voltou a apresentar retração, marcando a primeira queda desde a retomada das atividades após o período de restrições sanitárias.

No mesmo intervalo, o comércio eletrônico ampliou participação no mercado. Em 2025, o faturamento do setor online chegou a R$ 235,5 bilhões, superando os R$ 200,9 bilhões registrados pelos shoppings. Desde 2019, as vendas digitais cresceram 88% em termos reais.

Saiba mais:

Os cinemas, que concentram parte do público desses empreendimentos, também registraram redução de frequentadores. A queda acumulada desde 2019 é de 36%. Diante desse cenário, o setor avalia mudanças no horário de funcionamento, com abertura em períodos mais cedo e encerramento antes das 22h. Dados indicam alteração nos hábitos de consumo, com maior movimento no horário de almoço.

Apesar da redução no fluxo, o setor mantém planos de expansão. Há previsão de inauguração de 11 novos empreendimentos em 2026. O crescimento se concentra em regiões como o Nordeste, enquanto no Sul e Sudeste há avaliação de estabilidade no modelo atual.

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