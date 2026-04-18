Moradores da região central de Piracicaba procuraram a redação do JP para relatar problemas de zeladoria na Praça Miguel Archanjo Benício de Assumpção Dutra, conhecida como praça do Dom Bosco.
De acordo com os relatos, o local apresenta bancos quebrados, trechos da calçada danificados e presença de mato ao longo da via. As condições, segundo os moradores, dificultam a circulação de pedestres, especialmente de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, além de comprometer o uso do espaço público para lazer e convivência.
Frequentadores afirmam que a situação se mantém há algum tempo e apontam a necessidade de serviços como corte de mato, reparos na calçada e manutenção dos bancos. Alguns relatam que partes do piso apresentam desníveis, o que pode aumentar o risco de quedas. Há também queixas sobre a falta de cuidados regulares com a área.
A praça é utilizada diariamente por moradores da região, tanto para passagem quanto para permanência, o que, segundo eles, reforça a importância de manutenção periódica. Os relatos indicam que o espaço poderia atender melhor a população com intervenções básicas de zeladoria.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o corte de mato já está inserido no cronograma dos serviços, para ser executado até o dia 21/04. Quanto aos bancos, será feito levantamento para programação da manutenção e, sobre a calçada, será realizada vistoria".