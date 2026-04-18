Moradores da região central de Piracicaba procuraram a redação do JP para relatar problemas de zeladoria na Praça Miguel Archanjo Benício de Assumpção Dutra, conhecida como praça do Dom Bosco.

De acordo com os relatos, o local apresenta bancos quebrados, trechos da calçada danificados e presença de mato ao longo da via. As condições, segundo os moradores, dificultam a circulação de pedestres, especialmente de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, além de comprometer o uso do espaço público para lazer e convivência.

Frequentadores afirmam que a situação se mantém há algum tempo e apontam a necessidade de serviços como corte de mato, reparos na calçada e manutenção dos bancos. Alguns relatam que partes do piso apresentam desníveis, o que pode aumentar o risco de quedas. Há também queixas sobre a falta de cuidados regulares com a área.