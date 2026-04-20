A jornalista Ana Paula Renault, finalista do BBB 26, recebeu neste domingo (19) a notícia da morte do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos. A informação foi comunicada pela produção do programa no confessionário, em meio à reta final da competição.

Segundo publicação nas redes sociais da jornalista, familiares afirmaram que Gerardo havia manifestado o desejo de que a filha não fosse informada antes do encerramento do reality. Ainda assim, a direção do programa optou por dar a notícia durante o confinamento.Após ser informada, Ana Paula ficou inconsolável e conversou com os colegas de confinamento, Juliano Floss e Tia Milena, que ofereceram apoio emocional. No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt também se solidarizou com a participante e, relatou seu drama pessoal com a morte do irmão e grande referência, Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro.

Luto marca reta final do programa

Mesmo diante da perda, Ana Paula decidiu permanecer na disputa pelo prêmio. De acordo com a família, a decisão respeita um desejo manifestado pelo pai em vida.A final do BBB 26 está prevista para esta terça-feira (21), sob forte comoção do público e repercussão nas redes sociais.