Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego permaneceu sobrecarregado entre os quilômetros 22 e 70, com retenções constantes, especialmente para quem seguia em direção à Baixada Santista. O trecho concentrou grande parte dos motoristas que desceram a serra.

O feriadão causou reflexos intensos neste sábado (18) nas rodovias de acesso ao litoral paulista, inclusive para muitas famílias de Piracicaba. O alto volume de veículos gerou lentidão generalizada e pontos críticos de congestionamento desde a tarde, tanto no sentido litoral quanto no retorno para São Paulo.

A Rodovia Anchieta também enfrentou dificuldades. O trânsito apresentou fluxo lento e contínuo entre os quilômetros 10 e 31, agravado pelo aumento no número de veículos nos horários de pico.

Outro ponto crítico foi a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, onde o acesso ao Guarujá registrou retenções intensas devido ao grande volume de carros. A via é uma ligação estratégica entre regiões e sofre impacto direto do aumento do tráfego.

Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, houve congestionamento na altura de Praia Grande. O fluxo seguiu reduzido por conta da concentração de veículos com destino ao litoral sul, cenário típico em períodos de feriado como o de Tiradentes, celebrado no dia 21.