O feriadão causou reflexos intensos neste sábado (18) nas rodovias de acesso ao litoral paulista, inclusive para muitas famílias de Piracicaba. O alto volume de veículos gerou lentidão generalizada e pontos críticos de congestionamento desde a tarde, tanto no sentido litoral quanto no retorno para São Paulo.
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Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego permaneceu sobrecarregado entre os quilômetros 22 e 70, com retenções constantes, especialmente para quem seguia em direção à Baixada Santista. O trecho concentrou grande parte dos motoristas que desceram a serra.
A Rodovia Anchieta também enfrentou dificuldades. O trânsito apresentou fluxo lento e contínuo entre os quilômetros 10 e 31, agravado pelo aumento no número de veículos nos horários de pico.
Outro ponto crítico foi a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, onde o acesso ao Guarujá registrou retenções intensas devido ao grande volume de carros. A via é uma ligação estratégica entre regiões e sofre impacto direto do aumento do tráfego.
Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, houve congestionamento na altura de Praia Grande. O fluxo seguiu reduzido por conta da concentração de veículos com destino ao litoral sul, cenário típico em períodos de feriado como o de Tiradentes, celebrado no dia 21.
Os principais acessos ao litoral registaram tráfego intenso, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Para viagens nos feriados prolongados, especialistas recomendam planejamento antecipado e acompanhamento das condições em tempo real para evitar maiores atrasos.