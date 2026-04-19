Uma noite tranquila no interior virou cena de filme policial. Um homem foi preso em flagrante com uma arma de fogo ilegal em plena estrada rural cercada por canavial — e o detalhe mais grave: o revólver estava com a numeração raspada, típico de armamento usado no crime.
A ação aconteceu por volta das 19h20 deste sábado (18), quando a equipe da ROMU, da Guarda Civil Municipal, fazia patrulhamento de rotina na estrada que liga ao bairro Charqueadinha, em Charqueada, na região de Piracicaba.
LEIA MAIS
RNo meio do nada, um carro parado levantou suspeita — e o que veio depois só aumentou a tensão.
Segundo os agentes, o homem estava fora do veículo e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se livrar de um objeto às pressas, jogando-o para dentro do carro. Não colou.
Na abordagem, veio a bomba: um revólver calibre .38 carregado com seis munições, pronto para uso — e com a identificação completamente apagada, o que dificulta rastrear a origem da arma.
Pressionado, o suspeito revelou que teria comprado o armamento há cerca de duas semanas em um bar na cidade vizinha de Ipeúna. A informação acende um alerta grave: a possível existência de pontos de venda ilegal de armas funcionando livremente na região.
O homem foi levado ao plantão policial, passou por exame médico e acabou tendo a prisão confirmada pelo delegado. Ele agora permanece à disposição da Justiça. O carro também foi apreendido.
As investigações devem avançar para identificar a origem do revólver e possíveis envolvidos nesse comércio clandestino.