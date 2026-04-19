Uma noite tranquila no interior virou cena de filme policial. Um homem foi preso em flagrante com uma arma de fogo ilegal em plena estrada rural cercada por canavial — e o detalhe mais grave: o revólver estava com a numeração raspada, típico de armamento usado no crime.

A ação aconteceu por volta das 19h20 deste sábado (18), quando a equipe da ROMU, da Guarda Civil Municipal, fazia patrulhamento de rotina na estrada que liga ao bairro Charqueadinha, em Charqueada, na região de Piracicaba.

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