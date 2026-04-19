Um homem ainda não identificado provocou momentos de apreensão na noite desta sexta-feira (17), na movimentada Rua do Porto, em Piracicaba.
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Segundo relatos de frequentadores, o indivíduo, visivelmente alterado, circulava pela região da avenida Beira Rio empunhando um pedaço de madeira, gerando medo entre moradores, turistas e comerciantes que estavam no local.
Testemunhas afirmam que a situação rapidamente chamou atenção, levando à mobilização de populares que acionaram a polícia. Apesar da resposta, o homem conseguiu deixar a área antes de ser abordado pelas autoridades.
O caso acendeu o alerta na região, conhecida pelo intenso fluxo de pessoas, especialmente no período noturno. Moradores e comerciantes permanecem atentos diante da possibilidade de uma nova aparição do suspeito, enquanto aguardam reforço na segurança local.