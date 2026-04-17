Piracicaba e região recebem uma programação cultural diversa neste fim de semana, com opções que vão da música ao teatro, passando por cinema e eventos ao ar livre. A agenda contempla atividades gratuitas e pagas, em diferentes espaços da cidade, com atrações para públicos de todas as idades.
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Sesc Piracicaba
No Sesc Piracicaba, a programação do fim de semana destaca shows, espetáculos teatrais e exibição de filme. Na sexta-feira (17), às 20h, o teatro da unidade recebe o show da banda Malvada, que apresenta músicas do novo álbum e sucessos da carreira. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 para credencial plena, com vendas online e nas bilheterias do Sesc.
No sábado (18), às 16h, o espetáculo “Clara Cor de um Silêncio Azul” leva ao palco uma narrativa sensível e lúdica, também com ingressos nos mesmos valores. Já no domingo (19), às 16h, o público pode conferir gratuitamente a exibição do documentário “Obrigado pela Chuva”, com retirada de ingressos uma hora antes. A programação reúne diferentes linguagens e amplia as opções culturais ao longo do fim de semana.
Cineteca na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, localizada na rua Saldanha Marinho, 333, no Centro, recebe duas sessões gratuitas neste sábado (18), dentro da programação do projeto Cineteca, realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP). A iniciativa integra o programa Pontos MIS, que leva conteúdos audiovisuais a cidades do interior paulista e amplia o acesso do público a produções qualificadas.
Às 15h, serão exibidos três curtas-metragens brasileiros de animação: A Fuga, premiado como melhor animação no Festival de Cinema do Texas; O Menino que Sabia Voar, que retrata a imaginação de um menino em coma; e A Baleia Mágica, que aborda amizade e descobertas na infância. Já às 18h, o público poderá conferir o longa O Rio do Desejo, dirigido por Sérgio Machado, que apresenta uma narrativa intensa sobre três irmãos envolvidos em relações marcadas por conflitos, sentimentos contraditórios e tensões familiares, tendo como pano de fundo o sertão brasileiro.
MovimentAr – Artesanato na Paulista
A Estação da Paulista recebe neste sábado (18), das 14h às 20h, a primeira edição de 2026 do MovimentAr – Artesanato na Paulista, com entrada gratuita. O evento reúne cerca de 30 expositores de artesanato, gastronomia e agroecologia, valorizando o trabalho manual e a economia criativa local.
Além da feira, o público poderá aproveitar música ao vivo e participar de atividades abertas ao longo da tarde, sem necessidade de inscrição. Com food trucks e ambiente ao ar livre, a proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro cultural acessível e familiar.
Teatro do Engenho Central
O Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central (avenida Dr. Maurice Allain, 454), concentra duas atrações gratuitas no fim de semana. No sábado (18), às 20h, a cantora, compositora e guitarrista Bebé apresenta o show de pré-lançamento do álbum Dissolução, com repertório inédito e proposta de escuta coletiva. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados antecipadamente pelo site Mega Bilheteria.
Já no domingo (19), às 17h, o espaço recebe o espetáculo “O Circo de Variedades do Barracão da Vó”, que reúne números de acrobacia, mágica e esquetes cômicas em uma montagem dinâmica e acessível, com tradução em Libras. A entrada também é gratuita, com reserva de ingressos pela plataforma Sympla, e marca o encerramento da circulação do projeto pelo interior paulista.
Espetáculo “Botas!”
Também na Estação da Paulista, o Armazém da Cultura Maria Dirce Camargo recebe o espetáculo “Botas!”, da Companhia Estável de Teatro Amador de Piracicaba, com apresentações gratuitas no sábado (18) e domingo (19), às 20h. A entrada é limitada a 60 pessoas por sessão, com distribuição de ingressos uma hora antes no local.
Inspirada em obras de Nelson Rodrigues e Plínio Marcos, a montagem propõe uma reflexão sobre estruturas sociais e de gênero, com narrativa centrada em vivências femininas e uma proposta imersiva que aproxima o público das personagens.
Rockland Festival em Limeira
Na região, o Limeira Shopping recebe o Rockland Festival entre os dias 18 e 21 de abril, com entrada gratuita e programação musical ao longo de todos os dias. No sábado (18), a partir das 15h, o público poderá conferir apresentações de bandas cover de Red Hot Chili Peppers, Linkin Park/System of a Down e Metallica.
No domingo (19), o festival tem início às 16h, com apresentações de covers de Bon Jovi, às 17h, e Guns N’ Roses, às 19h. Já na segunda-feira (20), véspera de feriado, os shows começam às 17h, com tributos a Aerosmith, às 18h, e Iron Maiden, às 20h. O encerramento acontece na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, a partir das 16h, com apresentações em homenagem a Charlie Brown Jr., às 17h, e Legião Urbana, às 19h, consolidando o evento como uma opção de lazer para todo o feriado prolongado.