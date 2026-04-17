Piracicaba e região recebem uma programação cultural diversa neste fim de semana, com opções que vão da música ao teatro, passando por cinema e eventos ao ar livre. A agenda contempla atividades gratuitas e pagas, em diferentes espaços da cidade, com atrações para públicos de todas as idades.

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Sesc Piracicaba

No Sesc Piracicaba, a programação do fim de semana destaca shows, espetáculos teatrais e exibição de filme. Na sexta-feira (17), às 20h, o teatro da unidade recebe o show da banda Malvada, que apresenta músicas do novo álbum e sucessos da carreira. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 para credencial plena, com vendas online e nas bilheterias do Sesc.