18 de abril de 2026
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CIDADANIA ITALIANA

Suprema Corte pode reverter restrições à cidadania italiana; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Casos julgados pela Corte di Cassazione podem abrir caminho para contestar novas regras de cidadania.
Casos julgados pela Corte di Cassazione podem abrir caminho para contestar novas regras de cidadania.

A análise da Corte di Cassazione, realizada nesta terça-feira (14), reacendeu expectativas entre milhões de descendentes de italianos fora do país. O tribunal avalia a chamada “questão do menor”, considerada estratégica para desmontar, por efeito indireto, as restrições mais recentes impostas ao reconhecimento da cidadania.

O julgamento colocou no centro do debate uma diretriz administrativa criada em 2024, que passou a considerar interrompida a transmissão da cidadania quando um dos pais se naturaliza enquanto o filho ainda é menor. Na prática, a medida atingiu principalmente descendentes nascidos em países que adotam o direito de cidadania por nascimento, como os Estados Unidos. Apesar de o caso analisado não tratar diretamente da lei de 2025 — que limitou o reconhecimento a duas gerações —, o entendimento da Corte pode servir de base para contestá-la judicialmente.

A Corte di Cassazione analisou três processos envolvendo famílias estrangeiras que tiveram pedidos negados em instâncias inferiores. O parecer da Procuradoria-Geral foi favorável aos autores, sustentando que a cidadania não pode ser retirada sem manifestação voluntária — argumento que reforça precedentes históricos do tribunal.

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Pressão cresce enquanto país enfrenta crise demográfica

Enquanto o julgamento avança, o tema ganha ainda mais relevância diante do cenário demográfico italiano. Dados do ISTAT apontam queda contínua na taxa de natalidade, que atingiu um novo mínimo em 2025.

O contraste entre o endurecimento das regras para descendentes no exterior e o envelhecimento da população tem ampliado o debate público. Paralelamente, questionamentos sobre a constitucionalidade da legislação também chegaram ao Tribunal Constitucional da Itália, que deve continuar a análise em junho.

Caso haja interpretações divergentes entre as cortes superiores, o reconhecimento da cidadania pode se tornar mais complexo, exigindo ações judiciais individuais. Para milhares de famílias que já haviam iniciado processos ou planejado mudanças de vida, a decisão em andamento representa um ponto de virada com impacto global.

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