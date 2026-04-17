A análise da Corte di Cassazione, realizada nesta terça-feira (14), reacendeu expectativas entre milhões de descendentes de italianos fora do país. O tribunal avalia a chamada “questão do menor”, considerada estratégica para desmontar, por efeito indireto, as restrições mais recentes impostas ao reconhecimento da cidadania.

O julgamento colocou no centro do debate uma diretriz administrativa criada em 2024, que passou a considerar interrompida a transmissão da cidadania quando um dos pais se naturaliza enquanto o filho ainda é menor. Na prática, a medida atingiu principalmente descendentes nascidos em países que adotam o direito de cidadania por nascimento, como os Estados Unidos. Apesar de o caso analisado não tratar diretamente da lei de 2025 — que limitou o reconhecimento a duas gerações —, o entendimento da Corte pode servir de base para contestá-la judicialmente.

A Corte di Cassazione analisou três processos envolvendo famílias estrangeiras que tiveram pedidos negados em instâncias inferiores. O parecer da Procuradoria-Geral foi favorável aos autores, sustentando que a cidadania não pode ser retirada sem manifestação voluntária — argumento que reforça precedentes históricos do tribunal.