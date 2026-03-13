Os brasileiros que sonham em obter a cidadania italiana por descendência enfrentam hoje um cenário mais restritivo. Desde a aprovação da Lei nº 74/2025, conhecida como “Decreto Tajani”, o reconhecimento do direito passou a ter limites mais rigorosos para descendentes nascidos fora da Itália.

A legislação alterou regras históricas do ius sanguinis — princípio que permite a transmissão da cidadania por laços familiares. Atualmente, o direito está restrito principalmente a filhos e netos de italianos que possuíam exclusivamente a cidadania italiana no momento do nascimento do descendente.

Com as novas regras, situações comuns entre famílias ítalo-brasileiras deixaram de garantir o reconhecimento automático do direito, especialmente em casos de dupla cidadania ou em gerações mais distantes, como bisnetos.