A banda piracicabana Máfia do Jazz está confirmada na programação da 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba 2026, um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do interior paulista. O grupo se apresenta no sábado, 16 de maio, às 14h, no Engenho Central, em formato itinerante, levando música ao público ao longo do espaço.
Com mais de 17 anos de trajetória no estado de São Paulo, a Máfia do Jazz chega à sua 13ª participação na festa, consolidando-se como uma das atrações mais tradicionais do evento. Ao longo dos anos, a banda construiu uma relação próxima com o público, marcando presença em diversas edições e contribuindo para a identidade musical da programação.
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Repertório versátil e clima animado
A Festa das Nações de Piracicaba 2026 acontece entre os dias 13 e 17 de maio e transforma o Engenho Central em um verdadeiro encontro de culturas. Gastronomia típica, música, dança e manifestações artísticas tomam conta do espaço, criando um ambiente vibrante, diverso e cheio de energia, marca registrada de um evento que, além de celebrar tradições do mundo todo, ainda tem caráter beneficente.
É nesse cenário que a Máfia do Jazz promete embalar o público com um repertório que mistura jazz, música brasileira e releituras contemporâneas, sempre com muita interação e proximidade. A proposta é simples: transformar o passeio pela festa em uma experiência sonora leve, envolvente e surpreendente.
Formada por Deivid Marcelino (percussão e direção artística), Washington Barros (trompete), William Barros (trombone), Alexssandro Rodrigues (tuba), Igor Riberti (saxofone) e Willans Delfino (percussão), a banda prepara uma apresentação pensada especialmente para o período da tarde, com clima descontraído e acessível para todos os públicos.
A expectativa é alta e, para a banda, o momento tem um significado especial. Deivid Marcelino destaca que participar da festa vai além da apresentação, sendo também uma forma de celebrar a cidade e sua diversidade cultural. “Estar na Festa das Nações é sempre muito marcante para nós. É um evento que representa Piracicaba e reúne culturas, pessoas e histórias em um mesmo espaço.”
Ele também ressalta o caráter único do show nesta edição, reforçando o cuidado na preparação. “Essa será nossa única apresentação na edição 2026, então estamos preparando um show muito especial para aproveitar cada instante com o público.”
Com esse espírito, a Máfia do Jazz evidencia não apenas sua conexão com o evento, mas também a importância de valorizar artistas locais, que ajudam a construir e fortalecer a identidade cultural de Piracicaba em grandes palcos.