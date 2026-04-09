A banda piracicabana Máfia do Jazz está confirmada na programação da 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba 2026, um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do interior paulista. O grupo se apresenta no sábado, 16 de maio, às 14h, no Engenho Central, em formato itinerante, levando música ao público ao longo do espaço.

Com mais de 17 anos de trajetória no estado de São Paulo, a Máfia do Jazz chega à sua 13ª participação na festa, consolidando-se como uma das atrações mais tradicionais do evento. Ao longo dos anos, a banda construiu uma relação próxima com o público, marcando presença em diversas edições e contribuindo para a identidade musical da programação.

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