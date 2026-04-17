A sessão acontece às 19h, no anfiteatro da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua Saldanha Marinho, 333 - Centro), com entrada gratuita e aberta ao público, um convite direto à comunidade para acompanhar de perto essa transição de gestão.

A história de Piracicaba ganha um novo capítulo na próxima quinta-feira (23), quando o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) realiza a cerimônia de posse de sua nova diretoria para o biênio 2026/2028. O encontro simboliza a continuidade de um trabalho dedicado à preservação da memória e ao fortalecimento da identidade cultural da cidade.

A presidência do IHGP será assumida pelo jornalista Alexandre Sarkis Neder, que sucede Edson Rontani Júnior após quatro anos à frente da entidade. O período da gestão anterior foi marcado por desafios importantes, especialmente na retomada das atividades presenciais após a pandemia de Covid-19.

Mesmo nesse cenário, o Instituto manteve uma agenda ativa, com lançamentos de livros, palestras e eventos históricos, incluindo ações dedicadas à Revolução de 1932, reforçando seu papel como espaço vivo de preservação da história local.

A cerimônia também marca a entrada de dois novos membros: o professor Odair Moral, referência na educação privada de Piracicaba e diretor pedagógico do Colégio Lumisol, e o professor Miguel Morano Júnior, docente da Unicamp com sólida atuação na área de odontologia e forte envolvimento com a preservação histórica.

Novo ciclo e celebração dos 60 anos