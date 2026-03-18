O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) realizou, no último sábado (14), assembleia para a eleição de sua nova diretoria. O jornalista Alexandre Sarkis Neder foi aclamado como presidente para o biênio 2026/2028, sucedendo o também jornalista Edson Rontani Júnior, que esteve à frente da entidade por dois mandatos consecutivos.
A assembleia ocorreu na sede do Instituto, localizada no bairro Jaraguá, em Piracicaba, reunindo membros da instituição. Neder assume oficialmente o cargo a partir de 1º de abril, conforme prevê o estatuto do IHGP.
A nova gestão coincide com um momento simbólico para a entidade: em agosto de 2027, o Instituto completará 60 anos de atuação na preservação da memória histórica e cultural do município. Diante desse marco, Neder afirma que pretende ampliar o alcance das atividades do IHGP, aproximando ainda mais a população da instituição.
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Entre as metas anunciadas estão a realização de palestras, eventos históricos e lançamentos de livros, tanto de forma presencial quanto por meio de plataformas digitais. A proposta é democratizar o acesso ao conhecimento histórico e incentivar o interesse da comunidade pela história local.
Com trajetória consolidada na comunicação, Neder é jornalista e radialista, além de editor-chefe do jornal O Democrata. Ele também já presidiu a Sociedade Sírio-Libanesa de Piracicaba e integra o IHGP desde 2010, tendo atuado em diferentes departamentos ao longo dos anos.
A diretoria eleita para o próximo biênio conta ainda com os seguintes membros: Edson Rontani Júnior (vice-presidente), Sylvana Zein (1ª secretária), Carmen Piloto (2ª secretária), Vitor Pires Vencovsky (1º tesoureiro), Leandro Pavan (2º tesoureiro), José Octávio Menten (orador) e Valdiza Maria Capranico (responsável pelo acervo).
Fundado com o objetivo de preservar e difundir a história de Piracicaba, o IHGP desempenha papel importante na valorização da memória local, reunindo documentos, pesquisas e promovendo iniciativas culturais voltadas à comunidade. A nova gestão pretende dar continuidade a esse trabalho, aliando tradição e inovação na forma de compartilhar conhecimento histórico.