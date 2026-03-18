O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) realizou, no último sábado (14), assembleia para a eleição de sua nova diretoria. O jornalista Alexandre Sarkis Neder foi aclamado como presidente para o biênio 2026/2028, sucedendo o também jornalista Edson Rontani Júnior, que esteve à frente da entidade por dois mandatos consecutivos.

A assembleia ocorreu na sede do Instituto, localizada no bairro Jaraguá, em Piracicaba, reunindo membros da instituição. Neder assume oficialmente o cargo a partir de 1º de abril, conforme prevê o estatuto do IHGP.

A nova gestão coincide com um momento simbólico para a entidade: em agosto de 2027, o Instituto completará 60 anos de atuação na preservação da memória histórica e cultural do município. Diante desse marco, Neder afirma que pretende ampliar o alcance das atividades do IHGP, aproximando ainda mais a população da instituição.