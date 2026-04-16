O trabalhador que ficou soterrado durante uma obra no campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), na tarde desta quinta-feira (16) em Piracicaba, foi socorrido em estado crítico após sofrer uma parada cardiorrespiratória no local do acidente. A Esalq emitiu uma nota sobre o caso.

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Segundo as informações, o operário ficou cerca de 20 minutos sob a terra após um desmoronamento em área de escavação. Quando foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros ele já estava inconsciente.