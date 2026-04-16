O trabalhador que ficou soterrado durante uma obra no campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), na tarde desta quinta-feira (16) em Piracicaba, foi socorrido em estado crítico após sofrer uma parada cardiorrespiratória no local do acidente. A Esalq emitiu uma nota sobre o caso.
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Segundo as informações, o operário ficou cerca de 20 minutos sob a terra após um desmoronamento em área de escavação. Quando foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros ele já estava inconsciente.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), que se estenderam por cerca de 30 minutos. O atendimento intenso conseguiu reverter a parada cardíaca, mas o quadro do trabalhador ainda é considerado extremamente grave.
Após ser estabilizado no local, ele foi encaminhado à Santa Casa de Piracicaba, onde permanece sob cuidados intensivos.
Em nota, a Universidade de São Paulo informou que o acidente ocorreu por volta das 15h e pode estar relacionado a uma instabilidade do solo após uma escavação recente. A instituição também confirmou que o trabalhador é funcionário de uma empresa terceirizada responsável pela obra.
O primeiro atendimento foi feito ainda dentro do campus, por equipes da obra e pela Guarda Universitária, antes da chegada do resgate.
Estado de saúde preocupa
O fato de o trabalhador ter sofrido uma parada cardiorrespiratória prolongada — revertida apenas após cerca de meia hora de manobras — aumenta a gravidade do quadro clínico e o risco de complicações.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem atualizações oficiais sobre sua evolução médica.
As causas do acidente seguem sob investigação.
A Esalq emitiu uma nota à imprensa,.confira na íntegra.
A Prefeitura do Campus “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo (USP), informa que, nesta quinta-feira (16/04), por volta das 15h, ocorreu um desmoronamento de solo em área de obra no campus, atingindo um funcionário da empresa Nova Brico Construções, Energia e Meio Ambiente Ltda., responsável pela execução dos serviços.
De acordo com informações técnicas preliminares, o incidente pode ter sido causado por uma instabilidade no solo associada a uma escavação recente, realizada para a implantação de estruturas de proteção necessárias à continuidade da obra.
O funcionário foi prontamente socorrido pela equipe da própria obra, Guarda Universitária enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros de Piracicaba e encaminhado à Santa Casa, em estado crítico.
A empresa responsável pela obra está prestando assistência ao colaborador e à sua família. A Prefeitura do Campus acompanha o caso e segue colaborando com as autoridades competentes para a apuração das circunstânci
as do ocorrido.