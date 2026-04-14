Foi identificada como Nely Regina da Silva, a mulher de 52 anos que morreu após ser atropelada na noite desta segunda-feira (13), na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. O acidente ocorreu na altura do km 155 da via e mobilizou equipes de resgate.
Acidente ocorreu no km 155 da Rodovia do Açúcar
Segundo informações apuradas no local, a vítima teria sido atingida inicialmente por um veículo e, na sequência, acabou sendo atropelada por outros carros que não conseguiram evitar os impactos. A sequência de atropelamentos agravou a situação e tornou o caso ainda mais grave.
Equipes de resgate constataram o óbito no local
O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados imediatamente, mas ao chegarem apenas puderam confirmar o óbito da mulher. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência com apoio da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. O caso segue sob investigação.