14 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DRAMA

Identificada mulher que morreu atropelada em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Nely Regina, de 52 anos, foi atropelada no km 155 da Rodovia do Açúcar.
   Foi identificada como Nely Regina da Silva, a mulher de 52 anos que morreu após ser atropelada na noite desta segunda-feira (13), na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba. O acidente ocorreu na altura do km 155 da via e mobilizou equipes de resgate.

Acidente ocorreu no km 155 da Rodovia do Açúcar

Segundo informações apuradas no local, a vítima teria sido atingida inicialmente por um veículo e, na sequência, acabou sendo atropelada por outros carros que não conseguiram evitar os impactos. A sequência de atropelamentos agravou a situação e tornou o caso ainda mais grave.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados imediatamente, mas ao chegarem apenas puderam confirmar o óbito da mulher. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência com apoio da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários