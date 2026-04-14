Uma tragédia que começou como um acidente agora ganha contornos ainda mais revoltantes e dolorosos. A jovem de apenas 19 anos, atropelada no último sábado (11), no bairro Jardim Aeroporto, em Limeira, na região de Piracicaba, não resistiu à luta pela vida e morreu nesta segunda-feira (13), após ser internada em estado gravíssimo.
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O caso, que já era grave, ficou ainda mais tenso após a confirmação da morte. Inicialmente tratado como lesão corporal culposa, o episódio deve sofrer uma reviravolta na investigação e pode resultar em acusações muito mais pesadas contra a motorista envolvida.
Impacto brutal e luta pela vida
A jovem foi atingida violentamente na avenida Doutor Antônio de Luna. O impacto foi tão forte que ela sofreu suspeita de traumatismo cranioencefálico e precisou passar por cirurgia de emergência. Desde então, travava uma batalha intensa no hospital — mas, infelizmente, não resistiu.
Fuga revolta e revolta aumenta
O que mais choca é a atitude da motorista: após o atropelamento, ela simplesmente fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro. A cena gerou indignação e revolta entre moradores e familiares da vítima.
Imagens decisivas e cerco policial
A tentativa de escapar não durou muito. Testemunhas foram fundamentais para o avanço do caso. Um motociclista conseguiu registrar imagens do carro envolvido — um Chevrolet Cruze prata — ajudando a polícia a identificar rapidamente a suspeita.
Investigação pode pesar ainda mais
De acordo com a Polícia Civil, a motorista deverá prestar depoimento nos próximos dias, acompanhada por advogado. Apesar da gravidade, ela responderá ao processo em liberdade, pelo menos neste primeiro momento.
A perícia no veículo já foi solicitada e deve trazer novos elementos que podem mudar completamente o rumo da investigação.