Uma tragédia que começou como um acidente agora ganha contornos ainda mais revoltantes e dolorosos. A jovem de apenas 19 anos, atropelada no último sábado (11), no bairro Jardim Aeroporto, em Limeira, na região de Piracicaba, não resistiu à luta pela vida e morreu nesta segunda-feira (13), após ser internada em estado gravíssimo.

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O caso, que já era grave, ficou ainda mais tenso após a confirmação da morte. Inicialmente tratado como lesão corporal culposa, o episódio deve sofrer uma reviravolta na investigação e pode resultar em acusações muito mais pesadas contra a motorista envolvida.