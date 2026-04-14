Uma nova geração de radares começa a transformar a fiscalização no trânsito ao redor do mundo. Em algumas cidades europeias, sistemas inteligentes já são capazes de identificar quantas pessoas estão dentro de um carro — e aplicar multa automaticamente quando o motorista circula sozinho em faixas restritas.

A novidade tem como foco principal melhorar o fluxo viário e incentivar o compartilhamento de veículos, especialmente em regiões com grande volume de tráfego.

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