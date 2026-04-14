Uma nova geração de radares começa a transformar a fiscalização no trânsito ao redor do mundo. Em algumas cidades europeias, sistemas inteligentes já são capazes de identificar quantas pessoas estão dentro de um carro — e aplicar multa automaticamente quando o motorista circula sozinho em faixas restritas.
A novidade tem como foco principal melhorar o fluxo viário e incentivar o compartilhamento de veículos, especialmente em regiões com grande volume de tráfego.
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Tecnologia identifica ocupantes em tempo real
Diferente dos radares tradicionais, voltados apenas para velocidade ou avanço de sinal, os novos equipamentos utilizam câmeras de alta definição e reconhecimento de imagem para analisar o interior dos veículos.
Com isso, o sistema consegue verificar se há mais de um ocupante no carro. Caso contrário, a infração é registrada automaticamente, sem necessidade de abordagem por agentes de trânsito.
A medida amplia o controle nas vias e torna a fiscalização mais eficiente e contínua.
Faixas exclusivas exigem ocupação mínima
A tecnologia está sendo aplicada principalmente em faixas exclusivas, como as destinadas a ônibus e veículos com múltiplos ocupantes. Essas pistas têm como objetivo reduzir congestionamentos e dar prioridade ao transporte coletivo.
Além disso, a iniciativa busca diminuir a emissão de poluentes e estimular alternativas mais sustentáveis de mobilidade. Com o reforço dos radares inteligentes, o uso indevido dessas faixas passa a ser identificado com mais precisão, aumentando o cumprimento das regras.
Brasil ainda não utiliza esse modelo
No Brasil, os radares seguem focados em infrações mais tradicionais, como excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho. Embora já existam sistemas de monitoramento com câmeras, a identificação de ocupantes dentro dos veículos ainda não faz parte da realidade.
A adoção desse tipo de tecnologia depende de mudanças na legislação e de investimentos em infraestrutura. Ainda assim, o avanço observado na Europa indica um possível caminho para o futuro da fiscalização no trânsito brasileiro.