Selmo ficou preso às ferragens após a colisão entre dois carros e não resistiu. Sua partida repentina deixou um vazio difícil de explicar — daqueles que ecoam nos corredores da faculdade, nas salas de aula e na memória de quem teve o privilégio de aprender com ele.

A noite de domingo (12) terminou em dor e silêncio para alunos, colegas e familiares do professor Selmo Ribeiro Figueiredo Júnior, de 44 anos. Docente da Fatec de Piracicaba, ele perdeu a vida em um trágico acidente na Rodovia MG-179, em Minas Gerais.

Mais do que um professor de inglês, Selmo era alguém que acreditava no poder da educação. Desde 2024, fazia parte da formação de inúmeros estudantes no curso de Gestão Empresarial, sempre levando conhecimento, dedicação e humanidade para dentro da sala. Sua trajetória acadêmica refletia esse compromisso: anos de estudo, pesquisa e amor pelo ensino.

A notícia abalou profundamente a comunidade acadêmica. Mensagens de despedida começaram a surgir, carregadas de carinho, gratidão e saudade — sinais de uma vida que, mesmo interrompida cedo, deixou marcas verdadeiras em muitas outras.

No outro veículo envolvido no acidente, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Um cachorro que também estava no carro não sobreviveu.