A prisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (13), em Monte Mor, durante uma ação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), sob comando do delegado Leonardo Burger.

Quase dois meses após o crime que chocou a região, a polícia prendeu o homem de 35 anos acusado de matar Chrystian Fernando Sanguini Vigato, de 31 anos, com um golpe de faca, em Limeira,na região de Piracicaba.

O crime aconteceu na noite de 8 de fevereiro, na Vila São João, após a vítima e o suspeito saírem de um bar na Avenida Piracicaba. A discussão que começou após o encontro em um estabelecimento comercial terminou em violência na rua Major Antônio Machado Campos, por volta das 22h.

Chrystian foi atingido por um único golpe de faca na região próxima ao coração e morreu ainda no local antes da chegada das equipes da Guarda Civil Municipal (GCM).

A arma do crime foi encontrada dentro do veículo do suspeito e apreendida, junto ao celular dele. Imagens de câmeras de segurança de um condomínio próximo também ajudaram a reforçar a linha de investigação.