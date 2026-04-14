Quem vai declarar o Imposto de Renda em 2026 precisa ficar atento a um detalhe que pode fazer diferença no bolso: as despesas dedutíveis. Esses gastos, quando informados corretamente, reduzem a base de cálculo do imposto — o que pode resultar em menos tributo a pagar ou até em uma restituição maior.
No entanto, nem tudo pode ser abatido. A Receita Federal estabelece regras específicas sobre quais despesas são aceitas, além da obrigatoriedade de comprovação por meio de documentos válidos.
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Quais despesas podem ser abatidas
Entre os principais itens dedutíveis estão os gastos com saúde, que não possuem limite de abatimento. Entram nessa categoria consultas, exames, internações, cirurgias e planos de saúde, desde que não tenham finalidade exclusivamente estética.
Também é possível deduzir despesas com educação, respeitando o limite anual de R$ 3.561,50 por pessoa. Nesse caso, são considerados apenas valores pagos a instituições de ensino reconhecidas, como escolas e universidades.
Outros pontos importantes incluem:
- Dependentes, que garantem um desconto fixo anual de R$ 2.275,08 por pessoa;
- Pensão alimentícia, com dedução integral quando formalizada judicialmente;
- Contribuições ao INSS e planos de previdência privada do tipo PGBL, limitados a 12% da renda tributável;
- Valores pagos por meio de Carnê-Leão e imposto retido na fonte em aplicações financeiras.
O que não pode ser deduzido
Apesar de estarem ligados à educação, diversos gastos não entram na conta do Imposto de Renda. Entre eles estão despesas com material escolar, uniforme, transporte e atividades extracurriculares. Também não podem ser abatidos custos com cursos de idiomas, aulas particulares, atividades esportivas, livros, revistas e cursos preparatórios para concursos ou vestibulares. Além disso, despesas com viagens e hospedagens para fins de estudo, tanto no Brasil quanto no exterior, não são aceitas como dedução.
Para evitar problemas com a Receita Federal, é fundamental guardar comprovantes como notas fiscais e recibos. Esses documentos devem conter informações completas, como CPF ou CNPJ do prestador, identificação do pagador e descrição do serviço. Organização e atenção às regras são essenciais para garantir que todos os benefícios legais sejam aproveitados na declaração.