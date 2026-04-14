Quem vai declarar o Imposto de Renda em 2026 precisa ficar atento a um detalhe que pode fazer diferença no bolso: as despesas dedutíveis. Esses gastos, quando informados corretamente, reduzem a base de cálculo do imposto — o que pode resultar em menos tributo a pagar ou até em uma restituição maior.

No entanto, nem tudo pode ser abatido. A Receita Federal estabelece regras específicas sobre quais despesas são aceitas, além da obrigatoriedade de comprovação por meio de documentos válidos.

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Quais despesas podem ser abatidas