14 de abril de 2026
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PISTA INTERDITADA

Batida violenta deixa 4 feridos graves em Rio das Pedras

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Seis vítimas foram socorridas, sendo quatro em estado grave.
Seis vítimas foram socorridas, sendo quatro em estado grave.

  Um acidente grave deixou a região de Piracicaba, em alerta no fim da tarde deste domingo (12). A batida aconteceu na Rodovia Nelson Caproni, entre Mombuca e Rio das Pedras, e foi uma colisão frontal muito forte entre dois carros, que deixou quatro pessoas gravemente feridas.

Segundo informações, durante uma ultrapassagem, um carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma Tucson que vinha no sentido oposto.

No Corsa estavam quatro pessoas. Já na Tucson, três — e, mesmo com o impacto, o motorista não se feriu. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e socorreram as vítimas, levadas para hospitais da região.

Quatro vítimas estão em estado grave.

A Polícia Militar e a Defesa Civil também estiveram no local. A rodovia ficou totalmente interditada. Um boletim foi registrado.

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