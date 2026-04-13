Um acidente grave deixou a região de Piracicaba, em alerta no fim da tarde deste domingo (12). A batida aconteceu na Rodovia Nelson Caproni, entre Mombuca e Rio das Pedras, e foi uma colisão frontal muito forte entre dois carros, que deixou quatro pessoas gravemente feridas.

Segundo informações, durante uma ultrapassagem, um carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma Tucson que vinha no sentido oposto.

No Corsa estavam quatro pessoas. Já na Tucson, três — e, mesmo com o impacto, o motorista não se feriu. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e socorreram as vítimas, levadas para hospitais da região.