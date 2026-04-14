O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, ganha uma nova etapa nesta quarta-feira (15). Desta vez, o benefício será liberado para trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.

O valor pode chegar a um salário mínimo, conforme o tempo trabalhado no ano-base. O saque ficará disponível até 30 de dezembro de 2026, prazo final definido para retirada dos recursos. A consulta de valores, datas e instituição bancária responsável pode ser feita de forma digital, por meio da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Quem tem direito ao benefício