O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, ganha uma nova etapa nesta quarta-feira (15). Desta vez, o benefício será liberado para trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.
O valor pode chegar a um salário mínimo, conforme o tempo trabalhado no ano-base. O saque ficará disponível até 30 de dezembro de 2026, prazo final definido para retirada dos recursos. A consulta de valores, datas e instituição bancária responsável pode ser feita de forma digital, por meio da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br.
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Quem tem direito ao benefício
Para receber o abono salarial neste ano, é necessário cumprir critérios específicos. O trabalhador precisa estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e ter exercido atividade com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024.
Também é exigido que a média salarial mensal não ultrapasse R$ 2.765,93. Outro ponto fundamental é que os dados do vínculo empregatício tenham sido informados corretamente pelo empregador nos sistemas oficiais, como RAIS ou eSocial.
Ficam de fora do benefício empregados domésticos, trabalhadores contratados por pessoa física e profissionais vinculados a empregadores equiparados à pessoa jurídica.
Calendário completo de pagamentos
O cronograma do PIS/Pasep 2026 segue o mês de nascimento do trabalhador, com liberações programadas para o dia 15 de cada mês ou no próximo dia útil. Confira as datas:
- Janeiro — 15 de fevereiro
- Fevereiro — 15 de março
- Março e Abril — 15 de abril
- Maio e Junho — 15 de maio
- Julho e Agosto — 15 de junho
- Setembro e Outubro — 15 de julho
- Novembro e Dezembro — 15 de agosto
Mudança nas regras reduz alcance
A partir de 2026, o critério de renda para acesso ao abono deixou de acompanhar o salário mínimo e passou a ser corrigido apenas pela inflação. Na prática, isso tende a reduzir, gradualmente, o número de trabalhadores com direito ao benefício.
Com o salário mínimo crescendo acima da inflação, o limite de renda acaba ficando proporcionalmente menor ao longo dos anos. A expectativa do governo é que, até 2035, apenas quem recebe até um salário mínimo e meio mensal seja elegível.
Neste ano, a previsão é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores recebam o abono, totalizando R$ 33,5 bilhões em repasses.