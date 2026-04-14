14 de abril de 2026
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Prova de vida do INSS: qual o prazo e quem precisa fazer

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
A prova de vida do INSS passou por mudanças importantes nos últimos anos
A prova de vida do INSS passou por mudanças importantes nos últimos anos

A prova de vida do INSS passou por mudanças importantes nos últimos anos e, em 2026, segue com regras que surpreendem muitos beneficiários. A principal alteração é que o procedimento deixou de ser, na maioria dos casos, uma obrigação presencial — agora, o próprio sistema do governo realiza a verificação automaticamente.

A nova dinâmica atinge aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração, que precisam ficar atentos apenas em situações específicas para evitar bloqueios no pagamento.

Quando o beneficiário pode ter o pagamento bloqueado

O risco de suspensão do benefício ocorre quando o sistema do INSS não identifica nenhuma atividade recente do segurado. Caso isso aconteça dentro do período de até dez meses após o aniversário, o cidadão será avisado.

A notificação pode ser feita por diferentes canais, como o aplicativo Meu INSS, ligações pelo número 135 ou até comunicação via banco onde o benefício é recebido. A partir desse alerta, o beneficiário terá até 60 dias para regularizar a situação.

Se não houver atualização dentro desse prazo, o pagamento pode ser bloqueado até que a comprovação seja feita.

Como funciona a nova prova de vida automática

Com o novo modelo, o INSS utiliza cruzamento de dados em bases oficiais do governo para verificar se o beneficiário está ativo. Ou seja, diversas atividades do dia a dia já servem como comprovação de vida, sem necessidade de deslocamento.

Entre as ações que validam automaticamente o procedimento estão:

  • votação em eleições
  • emissão ou renovação de documentos como RG, CNH ou passaporte
  • acesso ao aplicativo Meu INSS com conta gov.br nível prata ou ouro
  • atualização no Cadastro Único (CadÚnico)
  • atendimento no SUS ou registro de vacinação
  • realização de empréstimo consignado com biometria
  • atendimento presencial em órgãos públicos ou entidades parceiras

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Consulta e acompanhamento

Para saber se a situação está regular, o segurado pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS e consultar a data da última comprovação. O sistema também informa quando será necessária uma nova validação.

A recomendação é acompanhar periodicamente essas informações para evitar surpresas e garantir a continuidade do pagamento.

Menos burocracia, mas exige atenção

Apesar da automatização ter reduzido a necessidade de ir até bancos ou agências, especialistas alertam que o beneficiário não deve ignorar notificações. A falta de atualização nos sistemas pode gerar bloqueios, mesmo com as facilidades atuais.

A nova regra busca simplificar o processo, mas exige que o cidadão mantenha seus dados sempre atualizados e acompanhe os canais oficiais.

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