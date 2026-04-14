A prova de vida do INSS passou por mudanças importantes nos últimos anos e, em 2026, segue com regras que surpreendem muitos beneficiários. A principal alteração é que o procedimento deixou de ser, na maioria dos casos, uma obrigação presencial — agora, o próprio sistema do governo realiza a verificação automaticamente.

A nova dinâmica atinge aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração, que precisam ficar atentos apenas em situações específicas para evitar bloqueios no pagamento.

Quando o beneficiário pode ter o pagamento bloqueado

O risco de suspensão do benefício ocorre quando o sistema do INSS não identifica nenhuma atividade recente do segurado. Caso isso aconteça dentro do período de até dez meses após o aniversário, o cidadão será avisado.