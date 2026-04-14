O cuidado com os animais pode ganhar espaço nas salas de aula da rede pública paulista. Um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo propõe incluir conteúdos voltados à convivência responsável com cães e gatos dentro das atividades escolares.
A iniciativa, apresentada em 2026 com participação do deputado Caio França e apoio técnico de especialistas, parte do princípio de que a educação pode ser um caminho eficaz para reduzir casos de negligência e violência contra animais.
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Como o conteúdo será aplicado
A proposta não prevê a criação de uma disciplina específica. Em vez disso, o tema deve ser trabalhado de forma transversal, integrado às matérias já existentes e aos projetos pedagógicos das escolas.
Entre os pontos abordados estão a compreensão do comportamento animal, identificação de sinais de estresse ou medo e orientações sobre interação segura. Também está prevista a conscientização sobre abandono, maus-tratos e a importância da guarda responsável.
Além da parte teórica, o texto abre possibilidade para atividades práticas acompanhadas por profissionais qualificados, sempre respeitando normas de segurança e bem-estar.
Próximos passos e impacto esperado
Inicialmente, a medida é voltada às escolas estaduais, mas a expectativa é que a proposta sirva de referência para outras redes de ensino, incluindo instituições privadas e iniciativas em nível municipal e federal.
O projeto segue em análise nas comissões da ALESP antes de ser encaminhado para votação em plenário. Se aprovado, poderá ampliar o debate sobre o papel da escola na formação de cidadãos mais conscientes também em relação aos animais.
A proposta surge em um contexto de aumento nos registros de maus-tratos, reforçando a importância de ações preventivas desde a infância para promover mudanças duradouras na sociedade.