O cuidado com os animais pode ganhar espaço nas salas de aula da rede pública paulista. Um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo propõe incluir conteúdos voltados à convivência responsável com cães e gatos dentro das atividades escolares.

A iniciativa, apresentada em 2026 com participação do deputado Caio França e apoio técnico de especialistas, parte do princípio de que a educação pode ser um caminho eficaz para reduzir casos de negligência e violência contra animais.

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