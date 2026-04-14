Descartar a casca da melancia é uma prática comum, mas que pode significar abrir mão de nutrientes importantes. Pouco explorada no dia a dia, essa parte da fruta reúne fibras, antioxidantes e substâncias que contribuem para o equilíbrio do organismo.
Além de ampliar o valor nutricional da alimentação, o consumo da casca também está alinhado a práticas mais conscientes, que incentivam o aproveitamento integral dos alimentos e a redução de desperdícios.
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Substância-chave pode favorecer a circulação
Entre os compostos presentes na casca, a citrulina se destaca pelo seu papel no organismo. Ao ser convertida em arginina, ela estimula a produção de óxido nítrico, responsável por relaxar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo do sangue.
Esse processo pode tornar mais eficiente o transporte de oxigênio e nutrientes pelo corpo, o que impacta diretamente funções essenciais, incluindo a resistência física e o funcionamento muscular.
Consumo pode complementar o desempenho físico
Com a circulação favorecida, o organismo tende a responder melhor a esforços físicos. A chegada mais eficiente de oxigênio aos músculos pode contribuir para maior resistência e menor sensação de fadiga durante atividades.
Para incluir a casca no cardápio, a recomendação é higienizar bem o alimento e utilizá-lo em preparações como sucos, refogados ou conservas. Retirar a parte externa mais dura pode melhorar a textura. O consumo deve ser gradual, funcionando como um complemento dentro de uma alimentação equilibrada.