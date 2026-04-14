Descartar a casca da melancia é uma prática comum, mas que pode significar abrir mão de nutrientes importantes. Pouco explorada no dia a dia, essa parte da fruta reúne fibras, antioxidantes e substâncias que contribuem para o equilíbrio do organismo.

Além de ampliar o valor nutricional da alimentação, o consumo da casca também está alinhado a práticas mais conscientes, que incentivam o aproveitamento integral dos alimentos e a redução de desperdícios.

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Substância-chave pode favorecer a circulação