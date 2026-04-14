O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo e faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. No Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril, ele ganha destaque não apenas pelo hábito cultural, mas também pelos possíveis benefícios à saúde.

Rico em antioxidantes e compostos bioativos, o café tem sido amplamente estudado e associado a efeitos positivos no organismo, principalmente quando consumido de forma moderada e dentro de uma rotina equilibrada.

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Benefícios do café para a saúde