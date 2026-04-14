O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo e faz parte do cotidiano de milhões de brasileiros. No Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril, ele ganha destaque não apenas pelo hábito cultural, mas também pelos possíveis benefícios à saúde.
Rico em antioxidantes e compostos bioativos, o café tem sido amplamente estudado e associado a efeitos positivos no organismo, principalmente quando consumido de forma moderada e dentro de uma rotina equilibrada.
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Benefícios do café para a saúde
O consumo regular e moderado da bebida pode estar relacionado a diversas vantagens para o organismo. Confira os principais:
- Mais energia e foco: A cafeína estimula o sistema nervoso central, ajudando a aumentar a disposição, a concentração e o desempenho mental ao longo do dia.
- Melhora da atenção e do estado de alerta: A bebida pode reduzir a sensação de fadiga e contribuir para maior produtividade em atividades diárias.
- Possível proteção contra doenças neurodegenerativas: Estudos associam o consumo de café a um menor risco de doenças como Alzheimer e Parkinson, graças à ação antioxidante.
- Saúde cardiovascular: O consumo moderado pode estar ligado à redução do risco de algumas doenças do coração, quando inserido em uma dieta equilibrada.
- Auxílio no metabolismo e controle de peso: A cafeína pode estimular o metabolismo e favorecer a queima de gordura, principalmente quando combinada com hábitos saudáveis.
- Proteção do fígado: Pesquisas indicam associação entre o consumo de café e menor risco de doenças hepáticas, como gordura no fígado.
- Rico em antioxidantes: O café é uma das principais fontes de antioxidantes na alimentação, ajudando a combater radicais livres e o envelhecimento celular.
Além dos benefícios físicos, o café também pode influenciar positivamente o humor, já que estimula neurotransmissores ligados à sensação de prazer e bem-estar. Apesar disso, o consumo precisa ser moderado. O excesso pode causar efeitos como insônia, ansiedade e irritabilidade, reforçando a importância do equilíbrio no dia a dia.
Receita: Bolo de café com chocolate
Ingredientes
- 2 ovos.
- 2 xícaras (chá) de açúcar.
- 1 xícara (chá) de manteiga derretida.
- 2 xícaras (chá) de chocolate em pó.
- 1 xícara (chá) de água fervente.
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo.
- 1 colher (sopa) de fermento em pó.
Ingredientes da calda
- 1 xícara (chá) de café coado forte.
- 1 colher (sopa) de achocolatado em pó.
- 2 colheres (sopa) de licor de amêndoas.
Ingredientes da cobertura
- 4 colheres (sopa) de achocolatado em pó.
- 1 colher (sopa) de manteiga.
- 1 lata de creme de leite sem soro.
Modo de preparo do bolo
- Bata os ovos com o açúcar no liquidificador.
- Adicione a manteiga e o chocolate em pó.
- Com o liquidificador ligado, despeje a água fervente.
- Bata por mais alguns segundos.
- Transfira a mistura para uma tigela.
- Acrescente a farinha de trigo e o fermento.
- Misture até ficar homogêneo.
- Despeje em uma forma de 25 cm untada e enfarinhada.
- Leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos.
- Espere esfriar e desenforme.
Como preparar a calda e finalizar
- Faça furos no bolo com um garfo.
- Misture o café com o achocolatado e o licor.
- Regue o bolo com a calda.
- Reserve.
Como fazer a cobertura cremosa
- Em uma panela, coloque o leite condensado, o achocolatado e a manteiga.
- Leve ao fogo médio e mexa até engrossar.
- Desligue e espere amornar.
- Adicione o creme de leite.
- Misture bem até ficar cremoso.
- Espalhe sobre o bolo.
- Sirva em seguida.