O 9º Salão de Aquarelas de Piracicaba começa na próxima semana, com abertura marcada para o dia 24 de abril (sexta-feira), reunindo 73 obras de 50 artistas de diferentes regiões do país. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, o evento se consolida como um dos principais do segmento no cenário nacional.
A seleção final das obras e a definição dos premiados foram realizadas na última sexta-feira (10), durante reunião da Comissão de Seleção e Premiação. A lista completa já está disponível no site oficial da Pinacoteca, e os artistas também serão informados por e-mail e pelo Diário Oficial.
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Processo seletivo rigoroso e diversidade artística
Nesta edição, o salão recebeu 857 obras inscritas por 212 artistas, representando 17 estados brasileiros. Na primeira fase, 86 trabalhos de 55 artistas haviam sido selecionados. Agora, após nova avaliação criteriosa, 73 obras seguem para a exposição.
A comissão julgadora foi composta por artistas com atuação reconhecida nacionalmente: Carlos Avelino Santos dos Reis, Maria Inês Pinto Luckas e Renato Palmuti. Segundo Maria Inês, o processo exigiu não apenas rigor técnico, mas também sensibilidade e diálogo entre os avaliadores. “Cada um de nós examinou as obras individualmente, depois discutimos em conjunto, compartilhando nossas percepções com base em experiências e repertórios distintos, até chegarmos a um consenso”, explicou.
A diretora da Pinacoteca, Renata Gava, destacou a diversidade da participação. “Observamos uma participação expressiva e diversa, que evidencia tanto a vitalidade da aquarela quanto o interesse contínuo dos artistas em dialogar com esse meio”, afirmou.
Premiação e valorização da técnica
Além da exposição, o salão também reconhece os destaques com premiações. As obras escolhidas receberão o Prêmio Aquisitivo Prefeitura Municipal, no valor de R$ 8 mil, além de Menções Honrosas. Outro destaque é o Prêmio Capa, que garante à obra vencedora visibilidade especial no catálogo oficial e nos materiais gráficos da mostra.
O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, reforçou a importância de um processo transparente e técnico. Segundo ele, o evento fortalece o acesso às artes visuais e contribui para o desenvolvimento cultural. “Toda a análise é conduzida com rigor e imparcialidade, garantindo uma avaliação justa. O salão já se consolidou como um importante evento nacional, ampliando o acesso às artes e incentivando a produção artística”, destacou.
Técnica milenar em destaque
A aquarela, técnica central da exposição, é uma das mais antigas das artes visuais. Caracteriza-se pelo uso de pigmentos dissolvidos em água, geralmente aplicados sobre papel de alta gramatura. No entanto, artistas contemporâneos têm expandido suas possibilidades, utilizando também superfícies como tecido, madeira, couro e tela.
Com abertura já na próxima semana, o 9º Salão de Aquarelas de Piracicaba promete oferecer ao público uma imersão em diferentes estilos, poéticas e experimentações, reafirmando a força e a versatilidade dessa linguagem artística.