O 9º Salão de Aquarelas de Piracicaba começa na próxima semana, com abertura marcada para o dia 24 de abril (sexta-feira), reunindo 73 obras de 50 artistas de diferentes regiões do país. Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, o evento se consolida como um dos principais do segmento no cenário nacional.

A seleção final das obras e a definição dos premiados foram realizadas na última sexta-feira (10), durante reunião da Comissão de Seleção e Premiação. A lista completa já está disponível no site oficial da Pinacoteca, e os artistas também serão informados por e-mail e pelo Diário Oficial.

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Processo seletivo rigoroso e diversidade artística