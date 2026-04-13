O universo mágico do circo-teatro toma conta de Piracicaba neste domingo (19) com o espetáculo “O Circo de Variedades do Barracão da Vó”. A apresentação será às 17h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, localizado na Avenida Dr. Maurice Allain, 454, e promete envolver o público com uma combinação vibrante de números circenses e cenas cômicas. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla, o que reforça a expectativa de casa cheia para o espetáculo que resgata o charme e a tradição dos antigos circos do interior paulista.
Realizado pelo grupo Barracão da Vó – Circo e Teatro em parceria com a escola de circo Usinarte, de Sorocaba, o espetáculo integra uma circulação por cidades do estado de São Paulo. A iniciativa foi contemplada pelo Edital 27/2024 Cult-SP/PNAB, com apoio do ProAC e do Ministério da Cultura.
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Diversão para todas as idades
Com direção artística de Rodrigo Cintra, o espetáculo reúne uma série de atrações que prometem prender a atenção do público do início ao fim. Entre elas estão números de lira circense, acrobacias em dupla e trio, mágicas e ilusionismo, além de esquetes teatrais como “O Sebo” e “Agência Marinelli”.
A proposta é oferecer uma experiência dinâmica e envolvente, com humor, palhaçaria e cenas que dialogam com diferentes gerações, criando momentos de diversão para toda a família.
Tradição que se reinventa
A pesquisa do grupo na linguagem do circo-teatro começou em 2016, em parceria com a Usinarte. Desde então, foram desenvolvidos diversos espetáculos, filmes e festivais, fortalecendo a cena circense e ampliando o acesso à cultura.
“O Circo de Variedades do Barracão da Vó”, que estreou em 2022, reúne elementos dessa trajetória e leva ao público uma verdadeira viagem no tempo, revisitando esquetes e números que fizeram sucesso nos circos itinerantes do interior de São Paulo.
O elenco conta com artistas como Priscila Maldonado, Iracema Cavalcante, Conrado Cintra, Beatriz Mendes, Gabriel Manzini, entre outros, em uma montagem marcada pela energia e pela diversidade de performances.