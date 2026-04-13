O universo mágico do circo-teatro toma conta de Piracicaba neste domingo (19) com o espetáculo “O Circo de Variedades do Barracão da Vó”. A apresentação será às 17h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, localizado na Avenida Dr. Maurice Allain, 454, e promete envolver o público com uma combinação vibrante de números circenses e cenas cômicas. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla, o que reforça a expectativa de casa cheia para o espetáculo que resgata o charme e a tradição dos antigos circos do interior paulista.

Realizado pelo grupo Barracão da Vó – Circo e Teatro em parceria com a escola de circo Usinarte, de Sorocaba, o espetáculo integra uma circulação por cidades do estado de São Paulo. A iniciativa foi contemplada pelo Edital 27/2024 Cult-SP/PNAB, com apoio do ProAC e do Ministério da Cultura.

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