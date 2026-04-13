O dia 13 de abril é dedicado a um dos maiores símbolos do Brasil: o Hino Nacional. A escolha da data não é aleatória, ela remete à primeira vez em que a melodia foi executada publicamente, em 1831, no antigo Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro.

Na época, o país vivia um período de mudanças políticas intensas. Até então, o hino mais associado à nação era o Hino da Independência, composto por Dom Pedro I. A nova composição surgia em meio a um cenário de transição, poucos dias após a abdicação do imperador, marcando o início de uma nova fase histórica.

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Uma melodia que nasceu em meio à mudança