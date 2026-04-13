De acordo com informações, o caso começou por volta das 9h, quando um carro deixou um posto de combustíveis na região do Alto da Serra sem efetuar o pagamento. Durante a evasão, o frentista quase foi atropelado ao tentar impedir a saída do veículo, aumentando a gravidade da ocorrência.

Uma sequência de ações perigosas terminou em prisão na manhã deste sábado (11), em São Pedro, na região de Piracicaba, após um roubo de veículo seguido de tentativa de fuga que colocou vidas em risco.

A partir das características repassadas, equipes de segurança iniciaram buscas e localizaram o automóvel na rua Teixeira de Toledo. O condutor foi abordado após breve acompanhamento. Segundo os agentes, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, estava sem documentos e demonstrava comportamento desorientado.

Durante a verificação, foi constatado que o veículo havia sido furtado horas antes. A vítima relatou à polícia que havia oferecido carona ao suspeito, momento em que foi ameaçada e teve o carro levado.

O homem foi detido, encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, levado à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão em flagrante confirmada por roubo. Ele permanece à disposição da Justiça.