A polícia confirmou a identidade do homem que morreu após ser atropelado por uma retroescavadeira, em um ecoponto de Santa Barbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba, na manhã desta segunda-feira (13).

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Adilson Antônio Collete, de 65 anos, de uma terceirizada trabalhada no local, no jardim Gerivá, quando ocorreu o acidente, que está sendo apurado. Com mais de quarenta anos de experiência, e cinco na empresa atual,o homem conhecia o equipamento e dominava o ramo de operador de máquinas.