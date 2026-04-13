14 de abril de 2026
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ACIDENTE BRUTAL

Identificado homem que morreu atropelado por retroescavadeira

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Victor Taker/CNX Local e Redes sociais.
Antonio Collete tinha 65 anos e vasta experiência na função.
Antonio Collete tinha 65 anos e vasta experiência na função.

  A polícia confirmou a identidade do homem que morreu após ser atropelado por uma retroescavadeira, em um ecoponto de Santa Barbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba, na manhã desta segunda-feira (13).

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 Adilson Antônio Collete, de 65 anos, de uma terceirizada trabalhada no local, no jardim Gerivá, quando ocorreu o acidente, que está sendo apurado. Com mais de quarenta anos de experiência, e cinco na empresa atual,o homem conhecia o equipamento e dominava o ramo de operador de máquinas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 8h30. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a ser acionado, porém retornou após a constatação da morte no local.

Diante da repercussão e das informações, polícia reforçou que as causas do acidente estão sendo apuradas. Em nota oficial, a administração municipal lamentou a morte do trabalhador.

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