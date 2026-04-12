Com mato alto tomando conta das margens, árvores sem poda bloqueando a iluminação pública e um trecho perigoso com asfalto cedendo, a via se transformou em um corredor de medo. A escuridão domina partes da avenida, criando sombras densas que escondem o que vem pela frente — ou o que pode surgir.

O caminho de volta para casa tem se tornado uma experiência angustiante para os moradores do bairro Monte Alegre, em Piracicaba. A avenida Comendador Pedro Morganti, principal acesso à região, está sem manutenção — e, segundo relatos, cada noite ali parece saída de um filme de terror.

“Passar por aqui durante a noite ou madrugada tem sido assustador”, relata a publicitária Carnen Vilalba Fontes, de 34 anos, que vive no bairro desde 2010. O sentimento é compartilhado por outros moradores, que descrevem a rotina como uma travessia tensa.

A equipe de reportagem constatou o cenário preocupante: vegetação avançando sobre a pista, postes de luz parcialmente encobertos e um trecho de asfalto afundado que chega a desviar veículos em direção ao acostamento, elevando o risco de acidentes. Muitos carros desviam para o meio da avenida.

Para quem passa por ali com a família, o medo é ainda maior. “Voltamos para casa sempre atentos, mas muito preocupados com as crianças no carro, pelo aspecto de ‘filme de terror’ da avenida”, conta Fabiana Alves Medina, de 40 anos, mãe de dois filhos.