13 de abril de 2026
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ANIMAL NA PISTA

Motociclista bate em vaca e morre em rodovia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O SAMU foi acionado, mas a vitima morreu no local.
O SAMU foi acionado, mas a vitima morreu no local.

  Um motociclista morreu após atingir uma vaca na altura do km 29,6 da pista sul da rodovia Otacílio Fernandes da Silva, a SP 121, em Natividade da Serra, a 238 km de Piracicaba.

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 Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trafegava pelo trecho quando ocorreu a grave colisão com o animal, que estava na pista de rolamento. Equipes do Samu foram acionadas para o local, mas o óbito foi constatado ainda durante o atendimento.

Policiais militares rodoviários preservaram a área até a chegada da perícia técnica, que vai analisar as circunstâncias do acidente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Natividade da Serra, que investigará como o animal entrou na pista e se houve responsabilidade.

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