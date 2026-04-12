Um motociclista morreu após atingir uma vaca na altura do km 29,6 da pista sul da rodovia Otacílio Fernandes da Silva, a SP 121, em Natividade da Serra, a 238 km de Piracicaba.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trafegava pelo trecho quando ocorreu a grave colisão com o animal, que estava na pista de rolamento. Equipes do Samu foram acionadas para o local, mas o óbito foi constatado ainda durante o atendimento.
Policiais militares rodoviários preservaram a área até a chegada da perícia técnica, que vai analisar as circunstâncias do acidente.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Natividade da Serra, que investigará como o animal entrou na pista e se houve responsabilidade.