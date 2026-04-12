Um motociclista morreu após atingir uma vaca na altura do km 29,6 da pista sul da rodovia Otacílio Fernandes da Silva, a SP 121, em Natividade da Serra, a 238 km de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trafegava pelo trecho quando ocorreu a grave colisão com o animal, que estava na pista de rolamento. Equipes do Samu foram acionadas para o local, mas o óbito foi constatado ainda durante o atendimento.