O pedido pode ser feito até o dia 24 de abril, por meio da Página do Participante, utilizando a conta gov.br . Durante o processo, é necessário preencher informações pessoais e socioeconômicas, além de, em alguns casos, anexar documentos que comprovem a condição declarada.

Começa nesta segunda-feira (13) o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet e exige atenção dos candidatos aos prazos e critérios definidos pelo edital.

A gratuidade é destinada a grupos específicos de estudantes e candidatos. Entre eles estão alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas neste ano. Também podem solicitar aqueles que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas, desde que a renda familiar por pessoa seja de até um salário mínimo e meio.

O benefício ainda contempla inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em situação de vulnerabilidade, e participantes do programa Pé-de-Meia, iniciativa voltada à permanência escolar.

Fique atento aos prazos

O resultado preliminar dos pedidos será divulgado no dia 8 de maio. Candidatos que tiverem a solicitação negada poderão apresentar recurso entre os dias 11 e 15 do mesmo mês. A lista final de contemplados está prevista para 22 de maio.