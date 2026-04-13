Começa nesta segunda-feira (13) o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet e exige atenção dos candidatos aos prazos e critérios definidos pelo edital.
O pedido pode ser feito até o dia 24 de abril, por meio da Página do Participante, utilizando a conta gov.br. Durante o processo, é necessário preencher informações pessoais e socioeconômicas, além de, em alguns casos, anexar documentos que comprovem a condição declarada.
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Quem tem direito ao benefício
A gratuidade é destinada a grupos específicos de estudantes e candidatos. Entre eles estão alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas neste ano. Também podem solicitar aqueles que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas, desde que a renda familiar por pessoa seja de até um salário mínimo e meio.
O benefício ainda contempla inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em situação de vulnerabilidade, e participantes do programa Pé-de-Meia, iniciativa voltada à permanência escolar.
Fique atento aos prazos
O resultado preliminar dos pedidos será divulgado no dia 8 de maio. Candidatos que tiverem a solicitação negada poderão apresentar recurso entre os dias 11 e 15 do mesmo mês. A lista final de contemplados está prevista para 22 de maio.
Outro ponto importante é que a aprovação da isenção não significa inscrição automática no exame. Todos os candidatos, inclusive os beneficiados, precisarão se inscrever dentro do período oficial. Além disso, quem faltou aos dois dias de prova na edição anterior, mesmo com isenção concedida, deverá justificar a ausência para ter direito ao benefício novamente.
Principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, o Enem é utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies, o que torna essencial acompanhar cada etapa do processo.