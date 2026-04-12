Uma mulher de 46 anos foi encontrada sem vida na manhã deste sábado (11), dentro da residência onde morava, no bairro Monte Líbano, em Piracicaba. O caso chama atenção por envolver um atendimento médico realizado um dia antes na UPA Vila Cristina.
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Família encontrou vítima após falta de contato
Segundo informações iniciais, familiares estranharam a ausência de contato desde a noite de sexta-feira (10). Ao irem até o imóvel, encontraram a mulher já sem sinais vitais.
A situação foi imediatamente comunicada à polícia, que acionou as equipes responsáveis para o atendimento da ocorrência e o início dos procedimentos de investigação.
Atendimento em UPA um dia antes da morte
De acordo com relatos preliminares, a vítima havia procurado atendimento em na UPA Vila Cristina, na noite desta sexta-feira (10), após apresentar problemas de saúde ainda não detalhados oficialmente. Após ser atendida, ela preferiu não colocar sonda, a internação e retornou para casa, onde preferiu permanecer para descansar.
A possível relação entre o atendimento médico e a morte ainda não foi confirmada e será analisada no decorrer da investigação.
Imóvel e condições do local serão apurados
Informações iniciais apontam que o imóvel apresentava condições precárias de conservação e higiene. Esse aspecto também deverá ser considerado pelas autoridades durante a apuração do caso.
Perícia investiga circunstâncias da morte
A Guarda Municipal isolou a área até a chegada da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos no local.
A causa da morte ainda não foi determinada e dependerá da conclusão dos exames periciais, além da investigação conduzida pelas autoridades competentes.