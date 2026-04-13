A substituição do tradicional Registro Geral (RG) pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está em andamento no Brasil — mas sem necessidade de pressa. O documento antigo seguirá válido até 28 de fevereiro de 2032, prazo definido pelo governo federal para a transição completa do sistema de identificação civil.

A mudança faz parte de um processo de modernização que busca padronizar os dados dos cidadãos em todo o país. Com isso, o CPF passa a ser o número único de identificação, eliminando a possibilidade de uma mesma pessoa possuir diferentes registros em estados distintos.

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