A semana será de mudanças significativas no clima em Piracicaba, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Entre terça e sexta-feira, os termômetros devem oscilar entre temperaturas mais amenas e picos de calor intenso.

Na terça-feira (14), o dia começa mais frio, com mínima de 16°C e máxima de apenas 19°C, sob predomínio de nuvens ao longo do período e sem indicativo de chuva.

Calor volta com força a partir de quarta

A partir de quarta-feira (15), o cenário muda rapidamente. As temperaturas sobem de forma expressiva, com mínima de 15°C e máxima de 32°C, mantendo o tempo firme e sem previsão de chuva.