A semana será de mudanças significativas no clima em Piracicaba, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Entre terça e sexta-feira, os termômetros devem oscilar entre temperaturas mais amenas e picos de calor intenso.
Na terça-feira (14), o dia começa mais frio, com mínima de 16°C e máxima de apenas 19°C, sob predomínio de nuvens ao longo do período e sem indicativo de chuva.
Calor volta com força a partir de quarta
A partir de quarta-feira (15), o cenário muda rapidamente. As temperaturas sobem de forma expressiva, com mínima de 15°C e máxima de 32°C, mantendo o tempo firme e sem previsão de chuva.
Na quinta-feira (16), o calor se intensifica ainda mais, com mínima de 15°C e máxima de 33°C, também sem expectativa de precipitações e com predomínio de poucas nuvens.
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Sexta-feira será o dia mais quente
A sexta-feira (17) deve registrar o pico de calor da semana, com mínima de 19°C e máxima de 34°C. O aumento da nebulosidade ao longo do dia não deve ser suficiente para provocar chuva, mantendo o tempo seco e abafado.
Tendência indica tempo seco e abafado
Ao longo do período, não há previsão de chuva significativa, o que reforça o padrão de tempo seco predominante na região. A combinação entre temperaturas elevadas e baixa umidade pode intensificar a sensação de calor, principalmente no período da tarde.
A orientação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.