A agenda reúne atividades que envolvem diferentes áreas da instituição. Entre os destaques estão palestras, exposições dos cursos dos programas de Aprendizagem em Administração, Varejo, Produção e Tecnologia, além de uma roda de conversa com o tema “Aprendizagem Profissional como ferramenta de transformação social”, que discutirá a importância da qualificação no mercado de trabalho.

O Instituto Formar celebra 60 anos de atuação com uma programação especial para convidados na próxima sexta-feira (17), das 8h às 17h, em sua sede (Rua Gonçalves Dias, 721 – Piracicamirim). A iniciativa marca 6 décadas dedicadas à formação de jovens e à promoção de oportunidades por meio da educação e da aprendizagem profissional.

Também está prevista a criação de uma obra de arte colaborativa, simbolizando a construção coletiva da trajetória da instituição, e um ato solene em comemoração ao aniversário, com a presença de aprendizes, funcionários, autoridades, parceiros e convidados. O ponto alto da programação será o lançamento do livro “Formar pessoas é o que faz o mundo mudar”, com a presença da autora Beatriz Vicentini. A obra resgata a história da instituição e destaca relatos de transformação vividos por jovens ao longo dos anos.

De acordo com o gerente administrativo, Fábio do Amaral Sanches, a celebração busca evidenciar o impacto do trabalho desenvolvido. “Preparamos uma programação que representa todas as vertentes da nossa atuação. Será uma oportunidade de mostrar, na prática, como o Instituto Formar impacta vidas, atendendo atualmente cerca de 600 aprendizes”, afirma.

Trajetória

A história do Instituto Formar teve início em 1966, quando foi implantado como Guarda Mirim de Piracicaba, a partir de uma lei municipal proposta em 1962. Nos primeiros anos, o foco era a formação disciplinar de adolescentes, com um grupo inicial de 29 jovens. Ao longo do tempo, a instituição passou por transformações acompanhando mudanças sociais e demandas do mercado. Em 2012, adotou o nome Instituto Formar de Aprendizagem Profissional, consolidando um novo posicionamento voltado à educação, qualificação técnica e protagonismo juvenil.