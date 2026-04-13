Um trabalhador morreu após um grave atropelamento por uma retroescavadeira, na manhã desta segunda-feira (13), em Santa Bárbara d'Oeste, a 28 km de Piracicaba.
Segundo informações, o homem estava trabalhando para uma empresa terceirizada no local, um ecoponto situado no Jardim Gerivá.
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Todos os detalhes estão sendo apurados para determinar as causas do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente no local e confirmaram o óbito. A vítima foi atingida de forma brutal pelo equipamento pesado.
Um boletim de ocorrência foi registrado.