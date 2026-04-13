14 de abril de 2026
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TRAGÉDIA NO ECOPONTO

VÍDEO: Trabalhador morre atropelado por retroescavadeira

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Victor Taker/CNX Local
O homem foi atropelado pela retroescavadeira no ecoponto, e morreu no local.
O homem foi atropelado pela retroescavadeira no ecoponto, e morreu no local.

 Um trabalhador morreu após um grave atropelamento por uma retroescavadeira, na manhã desta segunda-feira (13), em Santa Bárbara d'Oeste, a 28 km de Piracicaba.

Segundo informações, o homem estava trabalhando para uma empresa terceirizada no local, um  ecoponto situado no Jardim Gerivá.

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Todos os detalhes estão sendo apurados para determinar as causas do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente no local e confirmaram o óbito. A vítima foi atingida de forma brutal pelo equipamento pesado.

Um boletim de ocorrência foi registrado.

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