Na mensagem, o presidente declarou que o papa não atua de forma adequada em temas como segurança e política internacional. Também mencionou o posicionamento do religioso sobre o programa nuclear do Irã. Trump afirmou ainda que o papa tem alinhamento com setores políticos e sugeriu mudança de postura.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas ao líder da Igreja Católica, papa Leão XIV, em publicação na rede Truth Social no domingo (12/4). Trump afirmou que não apoia a atuação do pontífice.

Após as críticas, Trump publicou na mesma rede social uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece com vestimentas associadas à figura de Jesus, em uma cena com doentes.

As manifestações do presidente ocorreram depois de um pronunciamento de Leão XIV no sábado (11/4). Na ocasião, o papa pediu que Estados Unidos, Israel e Irã estabeleçam um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio. O pontífice classificou a situação como inadequada e afirmou que há interesses financeiros envolvidos.

Nesta segunda-feira (13/4), durante chegada a Argel, na Argélia, o papa comentou as declarações. Ele disse que não pretende ampliar o debate, mas afirmou que a mensagem do Evangelho não deve ser alterada.