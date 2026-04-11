13 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
TRAGÉDIA NO BELINHA

Adolescente morre atropelada por caminhão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A jovem de 17 anos foi socorrida para uma UPA da região e transferida ao hospital

  Uma adolescente de apenas 17 anos morreu após ser brutalmente atropelada por um caminhão na noite de quinta-feira (9), no bairro Belinha Ometto, em Limeira,na região de Piracicaba.

O acidente, ocorrido na rua El Salvador, chocou moradores da região e mobilizou equipes de emergência. A vítima foi encontrada em estado crítico, inconsciente e com graves ferimentos na cabeça e no tórax. Ela foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Pedro, onde sofreu uma parada cardíaca.

Apesar dos esforços intensivos da equipe médica, que conseguiu reanimá-la inicialmente, seu quadro permaneceu extremamente delicado. Ela foi transferida para a Santa Casa de Limeira, mas, não resistiu.

As causas e circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

