Uma adolescente de apenas 17 anos morreu após ser brutalmente atropelada por um caminhão na noite de quinta-feira (9), no bairro Belinha Ometto, em Limeira,na região de Piracicaba.
O acidente, ocorrido na rua El Salvador, chocou moradores da região e mobilizou equipes de emergência. A vítima foi encontrada em estado crítico, inconsciente e com graves ferimentos na cabeça e no tórax. Ela foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Pedro, onde sofreu uma parada cardíaca.
Apesar dos esforços intensivos da equipe médica, que conseguiu reanimá-la inicialmente, seu quadro permaneceu extremamente delicado. Ela foi transferida para a Santa Casa de Limeira, mas, não resistiu.
As causas e circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.